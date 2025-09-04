Megnyitotta kapuit a gyömrői Magvető Katolikus Általános Iskola

A szentmise elején Brandenburg Tamás, az egyházközség képviselő-testületének elnöke köszöntötte a jelenlévőket, és a Szent Mihály Intézményfenntartó főigazgatóját, Puskás Balázst. Köszöntőjében kiemelte, hogy milyen nagy jelentőséggel bír közösségük életében a nap, amikor megvalósul az évtizedekkel előtti álom, amelyet Prause József plébános és az akkori közösség tagjai indítottak el: a templom és a közösségi ház mellett megnyitja kapuit az iskola is.

A kisdiákok ünnepélyes keretek között vonultak be a templomba osztálytanítóik vezetésével.

Az ünnepi szentmise keretében Virágh József plébános személyes és szeretetteljes köszönetével fordult Puskás Balázs főigazgatóhoz, és bemutatta a katolikus iskola vezetőjét, tanítóit, katekétáit és munkatársait. Somogyi Ervin a szülők nevében mondott köszönetet.

Puskás Balázs ünnepi beszédében három szó mellé csoportosította gondolatait: „születés – közösség – csoda”. „Születés – az egyházmegye legapróbb iskolájáé, amely mint a mustármag fog hatalmas fává terebélyesedni. Közösség – a helyi hívő közösség hite, elhatározottsága és kemény munkája, ami lehetővé tette, hogy az alapítási döntést követő egy év alatt valóban el tudjunk indulni. Ami egy csoda, hiszen ma iskolát alapítani nem mindennapi dolog; Isten szerető támogatása nélkül ez nem történhetett volna meg.”

Ezt követően a főigazgató ünnepélyesen megnyitotta a 2025/26-os tanévet.

A szentmise végén Spaitsné Rónaszéki Mária igazgatónő foglalta össze az eddig megtett út lépéseit és áldásait, és az intézmény céljait: „Az iskola egy biztos, bizalmon alapuló, szerető és értékalapú közösség kialakítását ígéri. Egy olyan közösségét, amiben a tanulók, nevelők és a szülők egyaránt beletartoznak, és ahol a közös munka célja, hogy a gyermekeket, mint a kicsiny magvakat, bőséges talajba vessük, és egyéni fejlődésüket segítve kísérjük őket.”

A Veni Sancte szentmisét agapé követte a templomkertben, ahol az ünneplő közösség tagjai személyes beszélgetésekben folytatták a találkozásokat, és megtekinthették az iskola osztálytermeit.

Forrás: Szent Mihály Intézményfenntartó/Váci Egyházmegye

Fotó: Percze Zoltán

Magyar Kurír