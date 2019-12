Megtartotta székfoglalóját a Magyar Tudományos Akadémia első szerzetesnő külső tagja

„Ha igen, akkor miért igen?” – ezzel a szellemes megjegyzéssel adta át az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke Gábor Csilla professzornak a tagsági oklevelet székfoglaló beszédét követően. A kolozsvári irodalomtörténész előadásában azt mutatta be, hogy a dialektika elvei alapján hogyan jutottak el a hitvitázók a „ha igen, akkor miért nem” következtetéseikhez. Gábor Csilla laudációjában Bitskey István irodalomtörténész-professzor kiemelte, a szerzetesnővér a hitvitairatok kutatása során izgalmas világot mutat be.

Az érvelési módot bemutató, a mai embert néha megmosolyogtató példák nyomán Gábor Csilla bepillantást adott egy hosszú reformációs folyamatba, amelyet több évtizede kutat és oktat. Az ünnepi alkalmon részt vettek nemcsak a tudományos élet képviselői, a kolozsvári egyetem tanárai és Gábor Csilla volt doktoranduszai, hanem jelen voltak nővértársai is, a Szociális Testvérek Társaságának tagjai és elöljárói. „Gábor Csilla tagságán keresztül úgy éreztük mi is, hogy folytatjuk Slachta Margit álmát, aki a szerzetesi elkötelezett életet a társadalom és tudomány szolgálatába is állította, hogy megvalósulhasson Istennek a rólunk való gondolata” – fogalmazott egyikük.

Előadása végén Gábor Csilla ismertette az irodalomtörténet tudományának jövőbeli kutatási feladatát, kiemelve: a mai kutatás feladata, hogy empátiával értse a jelenségeket abban a kontextusban, amelyben születtek.

Forrás: Romkat.ro



Fotó: Magyar Tudományos Akadémia



Magyar Kurír