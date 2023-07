Megtartották a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye tizenegyedik ministránstáborát

A ministránsok körében egyre népszerűbb találkozóra idén 11 plébániáról 61 fő ministráns jelentkezett. A tábort évről-évre Kálmán József ministránsreferens plébános vezeti, ebben segítségére volt Papp Tamás fehérgyarmati plébániai kormányzó, valamint a már egyetemista főministránsok: Kolozsi Imre (Ajak), Szabó Gergő (Döge) és Ilosvay Benedek (Nyíregyháza).

Az egyhetes tábor bőven kínált lehetőséget játékra, strandolásra, a csúszdapark élményeinek megtapasztalására, de komolyabb gondolkodást igénylő feladatokra és nem utolsó sorban a szentmiséken elhangzott üzenetek elmélyítésére is.

A tábort indító szentmisét július 3-án Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mint „legfőbb ministráns” mutatta be, ő látta el a fiatalokat tanításával a házigazda intézmény kollégiumi kápolnájában. A főpásztor elmélkedésében azt hangsúlyozta, hogy bár szemünkkel nem látjuk Jézust, a hitünkön keresztül a kenyér és a bor színe alatt láthatjuk Őt. Elmélkedését a Szent Tamás apostol ünnepén elhangzott evangélium alapján fogalmazta meg.

„Hiszem, ha látom” – szól a mondás, de amikor látunk valamit, azt megtapasztaljuk, akkor már nem a hitről, hanem a tudásról van szó.

Jézussal a hit által kerülünk kapcsolatba, Ő akar velünk találkozni, hogy nekünk adhassa szeretetét, saját magát: az Ő testét és vérét a kenyér és a bor színe alatt. Ennek a csúcsa a szentmise, amelynek ti vagytok a szolgái ministránsként. Mindannyian szolgálunk Jézusnak, hogy odaadhassa magát a híveknek, hogy megerősítse őket a hitükben.

Palánki Ferenc megyéspüspök rámutatott Szent Tamás apostolra, aki nem hitte el, hogy Jézus feltámadt. Ő nem volt együtt a tanítványokkal húsvétvasárnap este, amikor Jézus megjelent nekik. Egy hét múlva, amikor ismét együtt voltak, köztük Tamás is, Jézus szeretettel utánanyúlt, hitet ajándékozott neki, mindezt pedig a közösségben adta. Jézus megjelenhetett volna külön is Tamásnak, de nem így tett.

Jézus mindenkit személyre szabottan szeret, ugyanakkor közösségre hív bennünket.

Tamást éppen azzal szólítja meg, amivel az apostol kételkedett. Belelátott a gondolataiba, hitének nehézségeibe, és ugyanazokkal a szavakkal ajándékozta meg: „Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” (Jn 20,27) Jézus mindannyiunk szívébe, gondolatába belelát. Látja a kétkedéseinket, azt, ha távol kerülünk a közösségtől, nincs kedvünk szentmisére menni, imádkozni, Ő mégis a közösségben akarja magát nekünk ajándékozni.

A megyéspüspök arra is felhívta a figyelmet, hogy Jézus itt megfogalmazott egy boldog mondást: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” (Jn 20, 29). „Ez nekünk is szól, mert még nem láthatjuk Jézust – de majd színről színre látjuk Őt –, a hitünkkel viszont már most is láthatjuk, mert hisszük, hogy a kenyér és a bor Jézus Krisztus valóságos jelenléte. Ezzel a hittel kell közeledni Hozzá, a szentmiséhez, hogy Jézus önmagát ajándékozó szeretetét, jóságát el tudjuk fogadni, hogy higgyünk és megtapasztaljuk Őt” – zárta beszédét Palánki Ferenc.

A ministránsok otthon érezték magukat a nyíregyházi kollégiumban. Kálmán József elmondta: minden évben más egyházmegyei intézmény fogadja be a táborozókat, így a pályaválasztás előtt álló ministránsoknak, valamint azoknak, akik már felvételt nyertek az adott iskolába lehetőségük van közelebbről is szemügyre venniük tanulmányaik következő helyszínét.

Már a tábor kezdetén számtalan játék kínált lehetőséget az ismerkedésre. Az első nap számháború, foci, csocsó, kosárlabda-bajnokság szerepelt a programban, másnap Nyíregyháza-Sóstó gyógyfürdő-komplexumában töltöttek el időt a fiatalok. Szerdán kirándulós napot szerveztek Tokaj és Szabolcs településekre, és a gávavencsellői egyházközség híres vendégszeretetét is megtapasztalhatták a táborozók. Az ottani program szentmisével kezdődött, majd Ferenczi Richárd plébános és Czombáné Cserpák Ágnes hitoktató vetélkedővel, sorversennyel szórakoztatták az egyházmegye szolgálattevőit, az egyházközség hívei pedig sütöttek-főztek és finom ebédet tettek az asztalra.

Csütörtökön a debreceni csúszdapark élményeivel gazdagodhattak, pénteken, a tábor záró napján pedig különleges ajándékot kaptak a ministránsok: Csapó Márton újmisés áldásában részesültek a záró szentmisén. Ezen a napon még „Ki mit tud” vetélkedőn vettek részt, valamint a helyi iskola testnevelő tanárai ügyességi játékokra hívták a résztvevőket.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír