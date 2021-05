Megújul az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet épülete – KÉPGALÉRIÁVAL

A történelmi épületet kormányzati támogatásból újítják fel. Új tetőfedést kap és az elektromos, illetve fűtési rendszert is korszerűsítik. A kollégiumként működő épületrészben a lakószobákhoz vizesblokkot építenek. Az épületbe egy liftet is bekerül.

Az építkezés idején a főiskola és papnevelő intézet a Hittudományi Főiskola továbbképző intézetében, a Szent János Házban működik.

*

Az egri papnevelés kezdetei a 13. századig nyúlnak vissza, konkrét adattal azonban csak az 1509-es évtől rendelkezünk, mely káptalani és püspöki iskola létezését bizonyítja. A török támadás és uralom idején az egyházmegye különböző részeiben működött az iskola.

1699-ben Telekessy István lett az egri püspök, akinek első gondja a szeminárium megalapítása volt. Azzal a kéréssel fordult a Kassán maradt káptalanhoz, hogy mondjanak le a bélháromkúti apátság (egykori ciszterci apátság Bélapátfalva határában) jövedelméről egy Egerben felállítandó szeminárium javára. 1700. szeptember 21-én ez meg is történt. A püspök kérésére I. Lipót is lemondott a főkegyúri jogról, és az apátság javait örök időkre az alapítandó szemináriumnak adományozta. Telekessy 600 forintért megvette a Vorez-féle házat és már 1701-ben növendékeket helyezett el benne. Ez a ház a mai refektórium (kispapi ebédlő) helyén állt. Innen kiindulva érte el – folytonos bővüléssel – mai formáját s vált az egri papképzés otthonává. Ebben a házban mindig az egyházmegye leendő papjait képezték, más célra nem vették igénybe az épületet (mindössze a II. világháborúban működött kórházként is). A Foglár utcai épületnek csak az alagsorát építtette Telekessy, a második emelet 1722-ben, a harmadik 1740-ben épült.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye



Magyar Kurír