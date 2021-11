Megújul a bazitai városrész temploma Zalaegerszegen

A felújítást hosszú évek előkészítő munkálatai előzték meg, amelyek után végre látványos változásokon megy keresztül bazitai közösség temploma. Két évvel korábban a toronynyílás zsalui készültek el, majd az állványok elbontása után helyi önkéntesek segítségével megkezdődött a falakról a vizesedés miatt feltáskásodott, mohás, penészes vakolatrészek eltávolítása. Egy év száradás után megtörtént a fal injektálásos szigetelése. Ezt követően újabb egy évig hagyták a falakat száradni.

A felújítás jelenlegi szakaszában a lábazat melletti vízelvezetéshez dréncsöves rendszert építettek ki, és megtörtént a korábbi szikkasztók felülvizsgálata is, amely eredményeként azokat távolabb vezették az épülettől. A levert vakolat helyett új, úgynevezett lélegző vakolat került a falakra, hamarosan pedig megkezdődik a végleges színezés is. Eközben a nyílászárók javítása és cseréje is folyamatban van. Újratelepítették a villamos hálózatot is, és a világítás korszerűsítésre is történtek lépések. Az összegből ezek mellett a homlokzatot és a tetőt tudják megjavítani, valamint a tervek szerint a járólapokat is kicserélik.

Molnár János, a bazitai Nagy Szent Teréz-templom plébánosa a Zalaegerszegi Televíziónak nyilatkozva elmondta, minden egyes feladat szakaszolva van, a munka nagysága ugyanis nem függ a templom méretétől, s a munkálatok így is komoly kihívást jelentenek: egyfelől infrastrukturális szempontból, másfelől természetesen egy ekkora beruházás során az emberi tényezőre is figyelni kell, például arra, hogy hogyan lehet a felújítás ideje alatt is megfelelően megszólítani a híveket.

Az egységes belső tér kialakítása is egy sokkal összetettebb folyamat eredménye lesz. A szobrok, a stációk, valamint festmények és képek elhelyezésének átgondolása és harmonizálása annak fényében történik majd meg, hogy templom a kármelita apáca, Avilai Szent Teréz nevét viseli.

A helyi épített örökség felújítása és megőrzése kiemelt cél – fogalmazott köszöntőjében Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. A városvezető elmondta, ennek jegyében több régi városi épület is megújul, ezek sorába illeszkedik a bazitai templom is, mely egy kis ékköve a városrésznek.

Szilasi Gábor önkormányzati képviselő elmondta, a felújítást követően a templom előtti járdaszakasz hibái is javításra kerülnek, valamint az akadálymentesítés is megtörténik majd: lépcsőmentes feljárási lehetőséget alakítanak ki, hogy a mozgásukban korlátozottak is könnyebben tudjanak bejutni a templomba. Szavai szerint a templom nagyon fontos szerepet tölt be a helyiek életében, hiszen nagy és összetartó közösség használja. Erre tekintettel fokozott figyelemmel voltak az ő igényeikre is, így a padokat is kényelmesebbre cserélik. A jelenlegi, 4-5 különböző korszakból való, más-más formájú és felépítésű padokat egységesíteni szeretnék, az új padokhoz pedig stílusában illeszkedő miséző oltárt és felolvasó állványt is készíttetnének. Ehhez további pályázati forrás bevonását tervezik, valamint továbbra is számítanak a helyi hívek nagylelkű támogatására.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye / Zalaegerszegi Televízió



