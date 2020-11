Megújulnak a Nyíregyházi Egyházmegye oktatási-nevelési intézményei – Körkép hat helyszínről

Máriapócson, a Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a tornaterem szorult leginkább felújításra, a fenntartó által elnyert pályázatokból ez el is kezdődhetett a nyáron. Az iskola igazgatója, Orosz Istvánné elmondta, hogy a tornateremnek többlépcsős megújulásra van szüksége: ennek első lépése volt a nyáron lezajlott ablakcsere. Megfelelve a Nemzeti Népegészségügyi Központ előírásainak, már alulról is nyitható ablakok teszik lehetővé a szellőztetést. A nyílászárók cseréjével itt és az épület egy másik szárnyán a geotermikus fűtésrendszer közeljövőbeli bevezetésével energiát takarítanak meg. A munkálatok még nem zárultak le teljesen: a külső szigetelés, a tető szigetelése és a beázások megszüntetése hátra van.

A tornaterem egészségügyi festése és a védőháló cseréje a most zajló munkálatok után történhet csak meg. Egy következő költségvetésben pedig helye lesz majd a padlóburkolat megújításának is.

A szabadtéri sportolást teszi biztonságossá, hogy nyáron a rekortánpálya körül új hálót szereltek fel. A gyermekek tavaszi, iskolán kívüli tartózkodása alatt az intézményben önerőből, a takarító és karbantartó személyzet munkájával minden osztálytermet kifestettek, minden helyiségbe új karnisokat szereltek fel, és a járványügyi szabályoknak is eleget téve szenzoros kézfertőtlenítőket helyeztek el.

*

A mátészalkai Móricz Zsigmond Görögkatolikus Óvoda és Kéttannyelvű Általános Iskola igazgatója, Szabó Attila az épület körüli felújítási munkálatokról és a teljes intézményt érintő változásról is beszámolt: már az előző tanév végétől folytak azok az előkészületek, melyekkel az egyházmegye a pátyodi Dr. Antall József Óvoda és Általános Iskolát a mátészalkai iskola tagintézményeként működtetheti tovább, átvéve fenntartását a tankerülettől.

Az épületben minden tanterem, szertár és helyiség ajtaját kicserélték. Az 1987-ben épült iskolában az elhasználódott ajtók mellett a folyosói ruhásszekrények ajtajainak cseréje is időszerűvé vált. A szekrények belsejét szintenként különböző színűre festették – ez mintegy első lépése a jövőben tervezett színesítésnek, mely során az elképzelések szerint a föld, az ég és a nap színeiben fog pompázni a három szint, harmóniában az ajtók és a sötétítők színeivel.

Rendezték a vitrineket; tisztítófestéssel frissítették a kiszolgáló helyiségeket, a lépcsők oldalaira különféle szövegeket ragasztottak – hol a bibliai parancsok, hol az angol kifejezések, hol a történelmi események évszámain lépkednek fokról fokra az itt tanulók és dolgozók.

A másik nagyobb beruházás az épületen kívül tapasztalt vízszivárgás megszüntetése volt: a munkálatok során új csöveket fektettek a talajba.

*

A nagykállói Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületének 1991-ben átadott szárnya harminc év után idén fokozatosan megújul. Nyílászárócsere történt a kollégium lányok számára fenntartott szárnyában, az igazgatói irodában, a két helyettesi szobában, a titkárság irodahelyiségében, egy tanteremben, egy tanári szobában, az első emeleten három tanteremben, a gazdasági irodában és a vendégszobában. Az aula bejárata és minden nyílászárója, valamint a tetőtéri ablakok cseréje szintén megtörtént már.

Az intézmény az egyházmegye által elnyert energetikai pályázatnak köszönhetően megújuló energiaforrásból fedezheti energiaszükségletének bizonyos hányadát: a nyugati és déli tetőre napelemek kerültek két inverterrel. A tetőtérben szigetelést építenek be; az épület nagy része 18 centiméteres szigetelést és egységes törtfehér homlokzati színt kap. A kollégium több vizesblokkját is felújították.

Az intézmény az igényeknek megfelelően (az általános iskolai intézményegységnek is helyet biztosítva) bővíti és alakítja a tantermek, helyiségek számát és a felszereltséget: tanári szobát alakítottak ki a tanítók számára, vizesblokkokkal bővítették az általános iskolai szintet; az ebédlő 100 székkel és 50 asztallal újult meg.

*

A nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Óvodában felújítják a játszóudvart; terepet rendeznek, gumilapokat raknak le. A kalózhajó tematikára készülő, tartós fémből és színes műanyagból előállított komplex játékokon egyszerre 42 gyermek játszhat majd. A munkák befejezéseként a filagória hátsó falára rajzok, falfestések kerülnek – mondta el az intézményvezető, Oláh Zoltánné.

*

A nyírlugosi Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános Iskolában is megvalósultak épületenergetikai felújítások az egyházmegye által elnyert pályázat segítségével: a 2003-ban átadott épület egyáltalán nem volt szigetelve, most 15 centiméter hungarocell-burkolatot kapott a főépület, és 256 nyílászárót cseréltek ki a legkorszerűbb, négyrétegű, hőszigetelt ablakokra. A tetőre napelemek kerülnek. Folyamatban van a külső szigetelés és homlokzatfestés.

Az épülethez kapcsolódó konyha lapostetőjének cseréje és szigetelése is lezajlott, és kicserélik az előtetőket is a bejáratok felett. Elek Szilárd igazgató ismertette: a 310 fő diáklétszámmal működő intézményben önerőből is folytak munkálatok a nyáron – két év alatt sikeresen felújították az összes, mintegy hétszáz tantermi és ebédlői széket. A karbantartó személyzet táblákat festett, valamint a játszóudvari eszközöket, a kondipark eszközeit és a focipálya melletti lelátót is lecsiszolta, újrafestette.

Az iskola új lelkiigazgatója, Ignácz András atya pedig egy „lelki beruházásról” is beszámolt az egyházmegyei honlapnak: az a tanuló, aki a legtöbbször látogatja a saját felekezetének istentiszteleteit, szertartásait, egy, az aulában is megtekinthető, értékes segway boldog tulajdonosa lehet.

*

A nyírlugosi Szent Péter és Pál Görögkatolikus Óvoda épületét 2000-ben adták át, az energetikai megújulás ebben az épületben is időszerűvé vált. A 2017 óta egyházi fenntartásban működő intézmény külső szigetelése már augusztusban elkezdődött. Ezzel párhuzamosan cserélték a bejárati ajtót, valamint nyitottak új bejáratot nyitottak, és akadálymentessé tették az épületbe való bejutást.

A falakat újrafestették minden csoportszobában, irodában és az aulában is, ahol a szigetelést és a tetőablakcserét is megvalósították már. A padlás hőszigetelése is megtörtént, így a későbbi beruházási terveknek kedvező állapotba hozták az épületet: egy következő projekt keretében kerül sor ugyanis a fűtéskorszerűsítésre.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: P. Tóth Nóra

Magyar Kurír