Megújult a 125 éves biharpüspöki templom

Nemcsak a helyi közösség, hanem az egész egyházmegye öröme egy helyreállított templom, mert azt jelzi, van megújulás, folytatás és erősödő lelki közösség. Az építő maradandót alkot, hogy erősödjön általa az egész társadalom. A felújítás azonban nem fejeződött be, nekünk is alkotnunk és építenünk kell, hogy Isten dicsősége megmutatkozzon a világban − mondta a főpásztor az ünnepen.

Történelmi pillanathoz értünk itt, Biharpüspökiben, templomunk 125 éves. 1897-ben boldog emlékű Schlauch Lőrincz bíboros augusztus 10-én itt járt és felszentelte, konszekrálta ezt a templomot – mondta el Varga Sándor plébános a templom búcsúünnepén.

Korábban, 1889-ben boldog emlékű Schlauch Lőrincz bíboros itt járt és látta, hogy a helyi közösség egy kicsi kápolnában gyűlik össze és imádkoznak. A bérmálás előtt ráadásul egy vihar megrongálta annak a kis kápolnának a tornyát. A püspök egy szép templomot ígért a püspökieknek, tette ezt azért is, mert ünnepelni akarta papságának ötvenedik évfordulóját – folytatta a plébános, és hozzátette, hogy a kis kápolna ma is létezik, a plébánia részévé vált.

Varga Sándor azt is elmondta, hogy Biharpüspökiben körülbelül háromszázan vannak, a hívek nagyon lelkesen álltak hozzá, és mások is támogatták a felújítási munkálatokat. 2021-ben jubileumi évet kezdtek advent első vasárnapjával, és beiktattak hétközben is szentmiséket, ami addig nem volt. „Kezd kialakulni egy lelki igény. Maga a templom is lelki életre kötelez bennünket, ennek tudatosítása zajlik a közösségben.”

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala/Romkat.ro

Magyar Kurír