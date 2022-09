Megújult az előpataki Szent Kereszt felmagasztalása-kápolna

A Sepsiszentgyörgy közelében fekvő kis településen a katolikus hívők száma kicsi – körülbelül harminc fő –, de imádságos, összetartó közösség. A kápolna különleges történelmi időszakban épült: 1848–49-ben, és Erős Sándor kanonok szentelte fel 1851-ben.

Szabó Lajos kanonok, nyugalmazott plébános szívügyének tekintette az egyházi épített örökség védelmét; résztámogatást igényeltek és kaptak is a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től a kápolna felújítására. A pályázatban vállalt feladatok megvalósítása a jelenlegi plébános, Ilyés Zsolt irányításával zajlott.

Felújították a külső falakat, elvégezték a vízszigetelést és lefestették a falszerkezeteket, a kápolna előtti területrendezés során pedig kialakítottak egy kis lekövezett teret is. A jelentősen növekvő infláció miatt idén már nem tudták megvalósítani, de továbbra is tervben van az út és a kápolna közötti kövezett feljáró kialakítása is.

Forrás és fotó: sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia Facebook-oldala; Romkat.ro



