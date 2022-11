Megújult az Örömhírvétel görögkatolikus templom és új közösségi ház létesült Hodászon

A magyar kormány támogatásával valósult meg a hodászi Örömhírvétel görögkatolikus templom külső rekonstrukciója. A régi barokk templom helyére emelt bizánci stílusú, 1998-ban fölszentelt templom tetőhéjazatának újrafedésére és külső felújítására került sor.

Ugyanebben az időszakban készültek el fejlesztések a Nyíregyházi Egyházmegye egyik projektjének keretében: a parókiaépület belső festése mellett a hátsó udvarban levő, elavult épületkomplexumban kialakítottak egy új közösségi házat, amely a hívek lelki, kulturális és szellemi központja lesz.

Az ünnepi Szent Liturgiát Szocska A. Ábel megyéspüspök vezette, akivel a helyi parókus, Kanyó Árpád mellett Papp Zoltán kerületi esperes, mátészalkai parókus, valamint Zolcsák István nyírcsászári és Gelsei Gábor ópályi parókusok, valamint Zoltán György diakónus, az asszisztenciát ellátó papnövendékek és hűséges kis ministránsok szolgáltak együtt az oltárnál.

Homíliájában a püspök két csodás tett – a vérfolyásos asszony gyógyulása, valamint Jairus leányának feltámasztása – és a Hodászon működő két önálló – magyar és cigány – parókiák élete között vont párhuzamot. Kiemelte, hogy ma mindannyian tanúi vagyunk annak, hogy Isten „nemcsak a személyekben, hanem az épületekben is tud csodát tenni”.

„Két csoda – két közösség” – Krisztusnak mindkettőre gondja van! Szégyen lenne, ha elfeledkeznénk arról a Mesterről, aki „nem fordul el senkitől, aki bizalommal fordul hozzá”.

A karácsonyi böjt idejére (a görögkatolikusoknál már elkezdődött az advent) néhány megfontolandó kérdést fogalmazott meg a püspök Jairus hite, bizalma és alázata kapcsán:

Mikor fordultam utoljára igazán, tiszta szívvel Jézushoz?

Hányan borulunk le a templomban, de úgy igazán az Úr lábához?

Mikor tapasztaltam meg Jézus segítségét az életemben?

Mikor imádkoztam másokért, és nem csupán önmagamért?

„Ne félj, csak higgy!” – Mekkora a hitem? Vagy esetleg már én is nevettem ki Jézust, a keresztényeket?

Sokat tanulhatunk a mai két csodából, mert a keresztényeknek manapság különösen fontos, hogy egymást hitben, alázatban és imádságban erősítsék, hiszen Jézus szavai ma bennünket is bátorítanak: Ő nem feledkezik el senkiről, ma is csodát tehet mindannyiunkkal éppúgy, mint ezekkel a most felújított épületekkel – fogalmazott Szocska Ábel.

A Szent Liturgia elbocsátó részét egy különleges meglepetés előzte meg. Gelsei Gábor ópályi parókust – aki 1993 és 2011 között szolgált Hodászon – a püspök papi mellkereszt viselésének jogával hatalmazta fel. Gelsei Gábor nem csak a magyar és cigány hívek pasztorációját látta el, hanem két új templom épült, valamint egy komplex intézményhálózat is létrejött a településen a működése idején. A hodásziak nevében Kanyó Árpád jelenlegi parókus köszönte meg neki és feleségének 18 év munkáját.

A Szent Liturgia után a templom körüli körmenetben a felújított külső részek és a parókia, majd a közösségi ház megáldásával zárult a szertartás.

Szöveg: Kanyó Árpád

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Kanyó Zsófia és Kanyó Mária

Magyar Kurír