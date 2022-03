Megújult a bázakerettyei Szűz Mária neve-templom

Az egyházközség nevében Samu Ramóna köszöntötte a vendégeket. Beszédében visszautalt az 1940-es évekre, a bányalelkészség alapítására és a templom építésére, amelyre a kőolaj-kitermelés miatt ideköltözött hívő munkások és családjaik miatt volt szükség.

A kitermelést végző MAORT – Magyar–Amerikai Olajipari Társaság – is támogatást adott a lelkész fizetéséhez, később a templom bővítéséhez. Ezért a templom jobb oldalához épült kápolnát MAORT-kápolnának is hívták; most ott a templom korábbi szakrális tárgyait, valamint a történetét bemutató fotókat gyűjtöttek össze és állították ki.

Aigner Géza plébános elmondta: kétszáz éve Tőttösy László földbirtokos építtette a templomot, majd száz év múlva, 1941-ben a parányi Kerettyén létrejön a lelkészség. Harmónium, liturgikus felszerelések, padok kellettek az addig temetőkápolnaként működő épületbe. Cserkészcsapat, leánykör, oltáregylet alakult. 1947-ben népmissziót tartottak mindkét templomban – ezt hirdeti a hatalmas kereszt.

Kele Anita önkormányzati képviselő köszönte meg a templom renoválása kapcsán nyújtott segítséget. Részben a kormányzati 15 millió forintos támogatást, valamint a szakemberek és a helyi hívek áldozatos munkáját. Az épületben a vizesedés okozott károkat, ezt falátvágásos technikával javították. A falak száradása után belülről – meghatározott magasságig – újra vakoltak, festették az épületet. Kívülről újra színezték a templomot.

Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőjében utalt rá: a kormányzat számára fontos a vidéken élő emberek támogatása is. Emiatt indult a Magyar Falu Program és ennek része a templomok felújításának támogatása.

Csatlós Csilla polgármester köszöntője után Marton István esperes-plébános áldotta meg a templomot, majd szentségimádás vette kezdetét.

A Szombathelyi Egyházmegyében az év minden napján tartanak valamelyik templomban szentségimádást – március 25-én a bázakerettyei Szűz Mária neve-templomban.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



Magyar Kurír