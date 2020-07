Megújult a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papi szociális otthonának kápolnája

A püspök a szentmisét bevezető beszédében elsősorban örömét és háláját fejezte ki a kápolna megújulásáért, majd homíliájában lelkünk templomának folytonos megújulását hangsúlyozta.

Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi?” (1Kor 6,19).

Bosák Nándor a Szentírást idézve felhívta a figyelmet arra, hogy Isten nemcsak a lelkünket, hanem a fizikai testünket is szereti, tehát mindenkinek az a feladata, hogy a saját életének a templomát jó állapotban tartsa kívül és belül. Ezt szolgálja a földi vagy kőből épült templom is. Kérte, hogy mi is adjunk hálát, és erősödjünk meg abban az elhatározásunkban, hogy megújítjuk a saját lelkünk és közösségünk templomát.

A szentmise záróáldása előtt Kis István nyugalmazott plébános adott hálát Istennek a kápolna megújulásáért, majd köszönetét fejezte ki a beruházást támogatóknak, az adományozóknak és nem utolsósorban a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének a kápolna megújulásához nyújtott önzetlen segítségéért.

A Szent Antal-kápolna nemcsak a papi otthon lakói, hanem a városlakók számára is nyitva áll az érvényben lévő járványügyi szabályok betartása mellett.

A beruházás során megújult a kápolna elavult elektromos hálózata, a világítás, új burkolatot kapott a padlózat, kifestették a falakat, és új orgonát építettek. Mindez a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye támogatásának és egyéni adományoknak, felajánlásoknak köszönhetően valósult meg.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

