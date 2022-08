Megújult a felsőnyéki templom – Ötszáz éves keresztény tömegsírt tártak fel

A felsőnyéki katolikus templom felújítása 2018-ban kezdődött meg. A munkálatok során különleges tömegsírra bukkantak. A település lakói 1545-ben a 13. századi eredetű templomban kerestek menedéket a török hódítók elől, akik a templomot a benne védelmet keresőkkel együtt felrobbantották. Így keletkezett a felújítás során előkerült tömegsír, ami fölé keresztet állítottak a helyiek.

Hagyományaink, gyökereink ápolásával építhetünk csak stabil jövőt – emelte ki szentbeszédében a főpásztor. Hozzátette: ötven évvel ezelőtt megvolt az életnek a maga menete. Ma a közösségek vezetőinek, a polgármesternek, a papnak, a családfőnek nehéz feladata van, amikor az életben maradáshoz, a közösség megerősítéséhez megoldást keres. A családok helyzete is teljesen megváltozott. Ezért új, belső hagyományokat kell kialakítani, melyekre majd a gyermekek felnőve visszatekintenek, és támpontnak tekinthetik saját családi életük felépítésekor.

Felföldi László megköszönte mindazok munkáját, hitét, türelmét, akik a templom felújításában közreműködtek, és kitartottak akkor is, amikor lassan haladtak a munkálatok, vagy a felújítás befejezése is kétségesnek tűnhetett. A főpásztor úgy fogalmazott, ahogy egy templom, egy épület megfárad, elöregszik, és megújításra szorul, úgy az életünk is. Ha a felújított épületre tekintünk, felmerülhet bennünk a kérdés: nekünk miben kell megújulnunk, letisztulnunk, miben kell szebbé tennünk a benső szentélyünket?

A felolvasott evangéliumi szakasz az alázatról tanított – mutatott rá a megyéspüspök. Ez nem bárgyú meghunyászkodást jelent.

Az alázatos mindig vagány és erős. Az alázat azt jelenti, hogy a helyünkön vagyunk.

Az a küldetésünk, hogy a saját helyünket megtaláljuk és elfoglaljuk. Aki nincs a helyén, az nem érzi jól magát, zavarodott, nem tud jól szeretni. A körülötte élőknek is zavart okoz. Az alázatban három szó egyesül: létezés, szeretet és türelem – hangsúlyozta a főpásztor. – Ezek nélkül nincs szép kapcsolat.

A szentmisén Felföldi László beiktatta új hivatalába Lovász Zsolt plébánost, korábbi plébániai kormányzót.

Az ünnepség a tömegsír és a felette álló kereszt megáldásával ért véget.

Felsőnyéknek a római korig visszanyúló fordulatos történetéről részletesebben is beszámolnak majd az egyházmegye honlapján szeptember 3-án, a Lelki séták című sorozatban.

