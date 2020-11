Megújult hazánk legmagasabban fekvő temploma

A Kékes Online tudósítása szerint a főpásztor úgy fogalmazott: itt, az ország tetején, ebből a Szent Imréről elnevezett templomból messzire lehet látni: a múltba és a jövőbe is. Itt, ezen a magaslaton örömmel telik meg a szívünk, s felül tudunk emelkedni a mindennapi gondokon.

Ebben a templomban azokat a szenteket is ünnepeljük, akiket nemzetünk adott a világnak, az ő életpéldájuk segít nekünk a boldoguláshoz. A múltban és most, a jelenben is az evangélium adja ehhez a szükséges alapot, mi pedig lelkesedéssel követjük útjukat – hangzott el a szentmisén.

Ternyák csaba érsek kiemelte: Mátraszentimrén kitűnő a szlovák–magyar együttélés, egymás kölcsönös tisztelete, a szlovák közösség is hozzájárult a felújításhoz.

A szlovák–magyar együttélést méltatta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is az ünnepség keretében. Rámutatott: a helyi szlovák nemzetiség kiemelt jelentőségű, a magyarsággal közös értékeket őriz és hagyományokat ápol Mátraszentimrén, melyek között éppen olyan fontos a nyelv és a kultúra, mint a kereszténység és az Egyház erősítése.

Nem véletlen, hogy a kormány a templom felújításához szükséges 20 millió forint biztosításán túl az elmúlt években a település iskolájának megmaradását és korszerűsítését is segítette, mint ahogyan sok tízmillió forint támogatást nyújtott az épülő mátraszentimrei közösségi ház megvalósításához is – hangsúlyozta a politikus.

*

A templom szentélyében Kákonyi Asztrik ferences szemet és lelket gyönyörködtető freskója még restaurálásra vár.

Forrás: Kékes Online, MTI, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-oldala

Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír