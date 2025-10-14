Megújult közösségi tereket áldott meg Felföldi László püspök a pécsi Jézus Szíve plébánián

A szentmisében a főpásztor az egyházközség lelki megújulására buzdító beszédet intézett a jelenlevőkhöz.

Az ünnepélyes szentmise elején Kvanduk Frigyes általános helynök, a templom plébánosa röviden felelevenítette az egykori jezsuita gimnázium és kollégium, valamint a hozzá tartozó templom történetét, majd köszönetet mondott az egyházmegyei támogatásért, mely külső forrásból előteremtette a felújítás költségeit.

A plébános kifejezte reményét, hogy a közösség jól tudja hasznosítani a megújult tereket az egymás közötti és az Istennel való találkozásra.

A szerzetesi közösségek feloszlatását és működésük 1950-es években történt betiltását követően a jezsuitáknak távozniuk kellett a pécsi épületekből is, és az egyetem kapta meg további hasznosításra a korábban hazánk legkorszerűbben berendezett és felszerelt gimnáziumának épületegyüttesét – idézte fel Kvanduk Frigyes.

A templom vezetését és a hitélet szervezését a Pécsi Egyházmegye vette át, majd 2024 őszén Forrai Tamás SJ Pécsre érkezésével és egyetemi lelkészi kinevezésével kezdetét vette a jezsuiták immár harmadik pécsi missziója. A folyamatos megújulás és fejlődés igényének megfelelően a hely örökségéhez méltó közösségi tereket alakítottak ki.

Felföldi László püspök köszöntőjében kifejezte reményét, hogy a plébániaközösség csoportjai szívvel, lélekkel, lelkesedéssel töltik be a megújult tereket, melyek sokáig működtek rendeltetésüknek megfelelően, de egy idő után méltatlanná vált az állapotuk.

Ilyen az életünk és ilyenek az emberi kapcsolataink is – fogalmazott a főpásztor. – Gyönyörű elindulást követően rátelepszik a hétköznapok szürkesége és sebzettsége, az állapota méltatlanná válik hozzánk. Ekkor következik el a szükséges megújulás ideje, ami nem azt jelenti, hogy valami teljesen újat kezdünk, hanem

a múlt stabilitására alapozva kezdjük meg az újnak, a jövőnek, a jobbnak, a többnek a megvalósítását.

Akik látták a felújítást megelőző állapotok valóságát és a mostanit, megértik, hogy az egymás közötti kapcsolatainkban is ennek a megújulásnak kell megtörténnie. Ha nem, akkor kár volt az áldozat – szögezte le szentbeszédében Felföldi László. – De ebben a közösségben a fáradozás nem volt hiábavaló, és biztos vagyok benne, hogy a jövő bizonyítani fogja, hogy élettel és a szív bőségével telnek meg újra ezek a terek. Azokkal, akik ehhez a közöséghez tartoznak, és azokkal, akik úgy élik az életüket, mint a leprások, az Egyháztól távol, és

már csak kritikát tudnak megfogalmazni vele szemben. Az ő szívük vágyik legjobban ebbe a közösségbe, azért szakad fel a szívük legmélyéről kiáltás, sóhaj és fájdalom

– hangsúlyozta a pécsi megyéspüspök.

A családi asztal és a templom oltárának közösségét kell most pótolnunk az együtt gondolkodással, a jövő álmodásának együtt tanulásával közösségben, Krisztus lábainál. Mindenki saját szíve szerint azon a területen, ahol otthonra akar találni talentuma szerint.

Látom, hogy ebben az egyházközségben a fiatalok a munkatársak és az atyák segítségével minden lehetőséget megkapnak – fogalmazott Felföldi László. – Azonban egységre és békességre törekedve figyelnünk kell arra, hogy az igazság nincs a birtokunkban.

Krisztus az igazság, mi tanítványok vagyunk, akiknek a tanítványok egyszerűségével, alázatával és bizalmával kell itt helytállni és jelen lenni.

Istennek legfontosabb az ember és az ember üdvössége. Ezért ránk bízta az Egyházat, az Egyházban pedig Krisztus üdvösséget adó erejét. Óriási felelősség ez – emelte ki a főpásztor.

Isten ránk bízta az Egyházat, amelyért Jézus az életét adta, amely szívének legnagyobb titka volt. Itt, most, ma ránk. Ebben a templomban, ebben a városban, egyházmegyében mi vagyunk felelősek ezért az egyházért.

A múltat már ne emlegessük! A jövő még nincs a kezünkben.

Most van rajtunk a sor.

És ha mindent megteszünk, akkor a mustármag életre kel, és különleges üzenettel bír, mint ennek az épületnek az élete, melynek Isten az elmúlt évek csöndjéből újra életet adott, előkészítve a közösség csodálatos megújulását és gazdagságát.

Kívánom, hogy itt, a templomban és a megújult közösségi térben csendes személyes imákban és a

megújuló és épülő tanítványi közösségben találkozzunk újra a sebeinket gyógyító Jézussal,

és egyre többen meghallhassuk Krisztus éltető és életet adó üzenetét: „Kelj fel, és menj, mert a hited meggyógyított téged” – zárta szentbeszédét Felföldi László püspök.

A liturgiát követően a felújított közösségi terek megáldása következett, melyeket szeretetvendégség keretében használatba is vett az egyházközség.

A szentbeszédről készült felvétel az egyházmegye YouTube-csatornáján megtekinthető.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

