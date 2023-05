Megújult a medgyesbodzási Szent István király-templom

A templom állapota megkívánta a felújítást, amire sokat vártak a helyiek. Néhai Varga Gábor polgármester és fia, ifjabb Varga Gábor képviselőként is sokat dolgozott azért, hogy az épület kívül és belül is megújulhasson. A munkákat el is kezdték 2021-ben.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye területén a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű felhívás keretében 14 település templomfelújítási pályázatát valósíthatták meg, közöttük volt a medgyesbodzási is.

Kiss-Rigó László püspök a szentmisében megemlékezett az egy éve elhunyt polgármesterről, akivel személyesen is sokat beszélgettek a felújításról. Szeretettel szolgálta a közösséget évekig idősebb Varga Gábor – mondta a püspök. – Ő is biztos örülne a végeredménynek. Sikerült befejezni a munkákat, köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a forrást biztosították, akik a kivitelezést segítették. Az egész település javára készült el. Kívánom, hogy Isten áldása legyen a templomon s még inkább az egész településen, hogy összefogva, közösen tudjanak értelmes célokat elérni.

Az ünnepség keretében Rákóczi Attila, a Békés megyei kormányhivatal főigazgatója, Zalai Mihály, a Békés megyei önkormányzat elnöke, valamint Varga Gábor polgármester is beszédet mondott.

A polgármester felidézte az édesapjával együtt végzett településfejlesztő munkát: „Sokan kétkedve fogadták azt a tervünket, hogy forrást szerezve, megoldást találva szorgalmazzuk templomunk felújítását. Kiss-Rigó László személyesen jött el, és győződött meg arról, hogy nem lehet elodázni a felújítást. Büszke vagyok arra, hogy óvodánkat is átvette az Egyház. Itt, a szomszédban a parókia épülete is hamarosan megújulhat. De van még álmunk: szeretnénk egy gyönyörű óvodát. Ehhez remélünk támogatást.”

A templommegáldás és a szalagátvágás után a temetőben tartottak megemlékezést idősebb Varga Gábor polgármester sírjánál.

Forrás: beol.hu; Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Für Henrik / beol.hu

