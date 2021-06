Megújult a mindszenti Mindenszentek-templom

A műemlékként nyilvántartott épületen legutóbb az 1930-as évek közepén végeztek felújítási munkálatokat. Mostani, teljeskörű felújítása az építése utáni 220. évben, 2020 márciusában kezdődhetett meg.

A templom középkori alapokra épült, 1798–1800-ban. A padok, amelyeket jelenleg is használnak, 1803–1804-ben kerültek a helyükre. A Mindenszentek-templomot 1810–ben szentelték fel. A templom az első világháborúban, majd 1919-ben a Tisza túloldalán tartózkodó tanácsköztársasági Vörös Hadseregtől is sok lövést kapott; két ágyúgolyó, melyek gyújtószerkezetét már akkoriban kiszerelték, ma is látható a homlokzaton – mementóként továbbra is a falban maradtak.

Az egy éven át tartó felújítás során megszüntették a fal vizesedését, felújították a tetőzetet. Belül is megújult az épület: aljzatbetont készítettek, új járólapokat helyeztek le; a templombelső teljes festést kapott. A mennyezet festése a püspökség hozzájárulásából és közadakozásból valósult meg.

A megújult templomban június 20-án tartott hálaadó szentmisét Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök celebrálta.

Az ünnepi szertartáson beszédet mondott Farkas Sándor országgyűlési képviselő, valamint Zsótér Károly, Mindszent polgármestere, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette a felújítás megvalósulását.

