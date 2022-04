Megújult Rátka és Izsófalva temploma is

A főpásztor elsőként Rátkára látogatott, ahol a Szent Anna tiszteletére szentelt, külsőleg felújított templomban mutatott be szentmisét.

Ternyák Csaba szentbeszédében emlékeztetett, a nagyböjti időszak jó alkalom számunkra, hogy befelé forduljunk, hogy bűnbánatot tartsunk és megújítsuk életünket. A mai ünnep Rátkán is ezt üzeni. A templom kívülről megújult, és mindenki ünneplőbe öltözött. Ugyanakkor fontos a belső megújulásunk is – tette hozzá az egri érsek. – Hogy történik ez a megújulás? Bűnbánatban, mert bizony be kell vallanunk, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Ahogy Szent Jakab apostol levelében olvassuk, még az igaz is naponta hétszer vétkezik. Mi, akik igazak szeretnénk lenni, beismerjük, hogy úton vagyunk, gyengék vagyunk, sokszor elbotlunk, szükségünk van a megújulásra.

„Menj, de többé ne vétkezzél” – idézte a főpásztor az evangélium szavait, melyeket Jézus a házasságtörő asszonynak mondott, kiemelve, hogy ez a csodálatos, felszabadító üzenet az, amivel az egész emberiségre új világ köszöntött. Nem vagyunk többé bűneink foglyai, mert Jézus felszabadított bennünket. Ha rátekintünk, ha tőle kérünk bocsánatot, akkor még a legnagyobb bűnre is van bocsánat, és lehetőségünk van az újrakezdésre – hangsúlyozta Ternyák Csaba egri érsek, aki beszédében a szentgyónás és az Eucharisztia vételének fontosságára is felhívta a figyelmet.

A szentmise végén Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője olvasta fel Soltész Miklós köszöntőjét. Az államtitkár leveléből kiderült, a templom külső felújításához adott anyagi támogatás mellé a jövőben további harmincmillió forinttal járul hozzá az állam az épület belső rendbetételéhez.

A Lourdes-i Szűzanya tiszteletére szentelt izsófalvi kápolnán szintén külső felújítási munkálatokat végeztek.

A polgármesteri köszöntő után Ternyák Csaba érsek itt is megáldotta a híveket és az épület falait.

Mivel a helyi katolikus és református közösség szoros kapcsolatot ápolnak egymással, protestáns hívek is szép számmal vettek részt az ünnepi szentmisén.

Szöveg: Federics Róbert

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír