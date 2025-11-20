Megújult a templom, amelynek egy polgármestert köszönhet Temesvár

A szertartás előtt az egybegyűltek az épület belső és külső felújítási munkálatairól tekinthettek meg vetített képeket. A munkálatok magukban foglalták a homlokzat felújítását, a vízelvezetés kiépítését a templomépület nedvesség és talajvíz elleni védelmének érdekében, a toronysisak javítását, az oltár alatti kripta külső bejáratának helyreállítását, valamint a templom kerítésének felújítását.

A megújult templom megáldása a szentmise elején történt, miután Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, plébános üdvözölte a főpásztort és a jelenlévőket. Elmondta, hogy a 250 éves templom, amely 1772–1775 között épült, a városrész lelki központja.

Homíliájában az egyházmegye főpásztora hangsúlyozta: „Ez a szépen felújított templom segítsen bennünket, hogy növekedjünk az Úrral való egységben. Isten azért tette lehetővé a felújítást, hogy eszköze legyen a szeretetnek, valamint a vele és egymással való kapcsolatnak. A hívek három templomra viselnek gondot: az épületre, a testünkre mint a Szentlélek templomára és az élő kövekből, a hívekből épült közösségre.”

A szentmise végén Szilvágyi Zsolt plébános megköszönte a főpásztornak, hogy osztozott a helyi közösség örömében, a bátorító szavakat, valamint a temesvári püspökség részéről kapott támogatást, akárcsak a felújításhoz nyújtott sok-sok segítséget magánembereknek, egyházi és világi támogatóknak, valamint az abban közreműködőknek.

Az egybegyűlteket üdvözölte Dominic Fritz polgármester, aki a temesvár-józsefvárosi templomhoz fűződő személyes emlékeit is felidézte: amikor Németországból fiatal, 19 éves önkéntes egyetemistaként megérkezett Temesvárra, közel lakott ehhez a templomhoz. Mivel katolikus családban nőtt fel, és odahaza is aktív tagja volt a közösségnek, ebbe a templomba kezdett szentmisére járni, ahol meglepődve tapasztalta, hogy itt természetesek a német nyelvű liturgiák, és a saját anyanyelvén tud értekezni az itt élő hívekkel. És mint mondta, ebben a közösségben tapasztalta meg azt is, hogy a különböző anyanyelv és kultúra nem akadályt jelent, hanem gazdagságot, ami erősíti egymás elfogadását és az egymás iránti tisztelet érzését.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

Magyar Kurír