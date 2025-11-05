Megújultak a magyar sírok a római Verano temetőben

Olaszország legnagyobb történelmi kegyeleti helyén több magyar sírt restauráltak a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Szentszéknél akkreditált római magyar nagykövetség együttműködésével a külföldi magyar emlékhelyekre szánt forrásokból.

A megtisztított és helyreállított síroknál Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora mondott imát.

A megemlékezésen részt vett Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarország szentszéki nagykövete és Kovács Ádám Zoltán római magyar nagykövet, a diplomáciai képviseletek, a Pápai Magyar Intézet, a Római Magyar Akadémia és a római Szent István Ház, valamint az olasz főváros magyar közösségének tagjai.

A több mint nyolcvan hektáros Verano temetőben a külföldi halottaknak fenntartott parcellákban több egymás mellett fekvő magyar sír található, köztük a magyar máltai lovagok temetkezési helye, ahol Apor Gábor egykori külügyminiszter-helyettes, 1952 és 1958 között a római székhelyű Szuverén Máltai Lovagrend nagykancellárja nyugszik, aki 1969-ben hunyt el az olasz fővárosban.

Itt nyugszik továbbá Kovách Tibor Angelus kapucinus atya is, aki 1973 és 1999 között volt az olaszországi magyarok főlelkésze; egy másik, szintén helyreállított sír pedig a Római Magyar Akadémia egykori ösztöndíjasainak földi maradványait őrzi.

Forrás: MTI

Fotó: Olaszországi Magyar Katolikus Misszió Facebook-oldala

Magyar Kurír