Megújultak a novajidrányi és a szalaszendi templomok

„Segítségünk az Úr nevében van, aki a mennynek és a földnek alkotója” – idézte a zsoltárvers sorait homíliájában a szentmise főcelebránsa, Ternyák Csaba egri érsek. Rámutatott, sokszor megtapasztaljuk az életben, hogy nehéz helyzetekben szükségünk van segítségre.

Ilyenkor egymásra számíthatunk, de

a legfőbb segítségünk Isten. És az Ő segítsége akkor tud leginkább kibontakozni, ha szívünk mélyéről tudunk hozzá fordulni.

„Kérni kell, és akkor kapunk valamit” – hangsúlyozta az érsek, majd háláját fejezte ki az Úristen felé, hogy az Egri Főegyházmegye tudott segíteni a novajidrányi egyházközségnek, hogy megújulhasson a helyi templom.

Az érsek emlékeztetett, hogy az ünnep éppen missziós vasárnapra esett. Az Egyház küldetése, hogy elvigye minden emberhez, minden néphez az evangélium örömhírét. „Nekünk is tanúságot kell tennünk arról, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk, és ezt leginkább a tetteinkkel tudjuk megtenni” – mondta.

A templom az megnyugtatja a lelkünket, békét ad nekünk, életünknek irányt ad, rendezetté tesz bennünket. „Ez az öröm áradjon ki belőlünk, az egész környezetünkre, családunkra, az utcában lakó szomszédokra, a munkahelyen dolgozó embertársainkra és a településen velünk együtt élő többi emberre. Hogy mi jobbak akarunk lenni. (...) Segítsen bennünket ez a gondolat, hogyha rátekintünk erre a templomra!” – fogalmazott az egri érsek.

A szentmise után a főpásztor és a papság útja a közeli Szalaszend településre vezetett, ahol szintén megújult a templom külseje az egyházmegye támogatásából. Az érsek a helyi hívekkel mondott közös imádság után megáldotta az épületet.

Szöveg: Federics Róbert

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír