Melbourne-ben köszöntötték Don Bosco ereklyéjét

Az újonnan felújított templom zsúfolásig megtelt zarándokokkal, különösen vietnami hátterűekkel, hogy a hétvégén üdvözöljék Bosco Szent Jánost Ausztráliában.

Az ünnepi szentmisét Anthony Dung Nguyen atya, a formációs közösség igazgatója és a tartomány képzésekért felelős küldötte vezette július 8-án, szombaton este. A szentbeszédet Peter Varengo szalézi mondta, egy Ausztráliában szolgáló olasz misszionárius, aki ugyanabban a régióban született, mint Don Bosco. Kiemelte a szent élettörténetét és Istennel való kapcsolatát, aki kifejezetten a fiatalok javáért hívta el őt.

Sok zarándok, sok ismerős és ismeretlen arc sereglette körül az ereklyét tartalmazó koporsót, és imádkozott, különösen családjuk fiatal tagjaiért. Zarándokok folyamatos áradata látogatott el a hétvégén a Szent József-templomba, hogy az ifjúság védőszentjének, Bosco Szent Jánosnak a közbenjárására vigaszt és erőt kapjanak Istentől.

Az Új-Zélandon tartózkodó tartományfőnök, Will Matthews is látogatást tett az ereklyetartónál, Peter Carroll SDB tartományi ökonómus pedig július 10-én, hétfőn este, hivatalosan is üdvözölte a szentet a tartományban, valamint a zarándokokat.

Az ereklyetartó különböző szalézi házakban és más plébániákon lesz látható Melbourne-ben augusztus 13-ig. Ezután Sydney-be, Adelaide-be, Hobartba és Perthbe zarándokol. A szent ereklyéje szeptemberben visszatér Melbourne-be, ahol 30-án tartanak egy szalézi tartományi lelkigyakorlatot és búcsúztató szentmisét az észak-brunswicki Szent Margit Mária-templomban.

Forrás és fotó: ANS-Melbourne/Szaléziak.hu

Magyar Kurír