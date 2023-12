Meleg étellel lepték meg Nyíregyházán a hajléktalan embereket karácsonykor

Az első kliensek tartózkodási helyéről nem tudva a megbeszélt találkozási ponthoz siettünk. Átadtuk az ételt és a csomagokat. Sután boldog karácsonyt kívántunk, de nem csak mi éreztük ennek fájdalmas jelentését. Egyikőjük ennyit reagált: „Inkább maguknak”. Az ünnep szokásos öröméből csak egy Mennyből az angyalt tudtunk átadni: kántáltunk. De az utolsó ütem csak elcsukló hangon érkezett.

A másik találkahelyre nem jöttek el, pedig többször is útba ejtettük az útvonalak között. Nem mindenki tartózkodott „odahaza”. Fából, nejlonból tákolt kalyibáikban volt, hogy öten, máshol csupán ketten élnek életvitelszerűen. Egyikőjük nemrég távozott önként a lábadozóból, ahol alkalmazkodhatott volna kissé „új” életéhez, hiszen fagyás miatt amputálták lábait. Most egy alig két négyzetméternyi, fától-fáig sátorban él. A sátor mellett szeméttel teleszórt főzőhely.

Az egyik helyszínen egész közösség él. Romos házba költöztek be a város szélén. A karitász vitt már nekik kályhát, szekrényt... A maguk módján, szerényen berendezkedtek itt. Még konyhakertnek is alakítottak ki területet, veteményeznek tavasszal. Az ételt, az adományt és az éneket is jó szívvel fogadták. A köszönetbe elfojtott könnyek vegyültek.

Az egyházmegye fenntartásában működő szociális intézményben, a Szent Miklós Ápoló-Gondozó Otthon Hodász konyhájában készítették el azt a harminc adag babgulyást, melyet a Nyíregyháza közterein, vagy eldugott részein, ligeteiben élő személyeknek szántak a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász munkatársai karácsony napján.

A nyíregyházi Periféria Egyesület régóta tevékenykedik az utcai szolgálatban, krízisben lévőket és hajléktalanokat segít napról napra. A velük való együttműködés következtében juthattak el a karitász ajándékai karácsony napján az emberekhez.

Diószegi Gábor, a Periféria Egyesület munkatársa, a diszpécserprogram teamvezetője igen hosszú műszak után vállalta még, hogy több mint két órát szán az egyházmegyei karitász szolgálatának megsegítésére. A kliensek ugyanis nehezen megközelíthető, eldugott helyeken tartózkodtak, ahová a karitász munkatársai, Oláh Tamás karitászvezető és Pásztor Gergely maguktól nem jutottak volna el, sőt, néhány esetben a szociális munkás sem tudta a kliensek éjjeli tartózkodásának pontos helyszínét, így előre megbeszélt találkozási pontra várták őket.

A Katolikus Karitász adventi segélyprogramja, a „Tárjátok ki a szíveteket!” által minden évben igyekszik tenni azokért, akik szükséget szenvednek. Ehhez a segélyprogramhoz különféle vállalásokkal a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász is kapcsolódik, az idei utolsó akció épp ez az ételosztás volt.

A meleg étel mellett higiénés csomagot is összeállítottak a karitász munkatársai, és jelképes karácsonyi ajándékot is átadtak a meglátogatott embereknek. A Periféria Egyesület raktárába pedig egy zsák meleg kabát is került, hogy szét tudják osztani a későbbiekben azoknak, akik igénylik.

Nyíregyházán – Diószegi Gábor elmondása szerint – ezen a télen körülbelül negyven ember él fedél nélkül, melegebb időben ez a szám jóval magasabb. A decemberi tartós hideg miatt sokszor volt szükség az egyesület szolgálatára. Nagyon könnyű elveszíteni a talajt és utcára kerülni – erősítette meg, s van olyan embertársunk, aki önként vállalja ezt az életformát.

December 25-én több mint tíz embernek adták át személyesen karácsonyi felajánlásukat, további tizenegy személy pedig a hajléktalanokat ellátó Egészségügyi Centrumban kapta meg ugyanezt.

A szolgálat végén Diószegi Gábor megköszönte Oláh Tamásnak és a karitásznak a munkát és az együttműködést.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír