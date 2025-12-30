Meleg ételt és jó szót vittek karácsonykor a Nyíregyháza utcáin élőknek

December 25-én az esti órákban Nyíregyházán, a Szent Miklós-ház udvarán már tele autó várta az indulást. A hodászi Szent Miklós Ápoló-Gondozó Otthon harminc főre főzött tarhonyás húst. Ezen kívül vécépapír, papírzsebkendő, női és férfi higiéniai csomagok, harisnya, zokni és lábmelegítő, valamint forró tea és karácsonyi mézes „kedvesség” várja, hogy azokhoz kerüljön, akik karácsonykor is a hidegben, az utcán kénytelenek élni.

A Nyíregyházi Egyházmegyében évek óta hagyomány ez a karácsonyi akció. A Karitásznak segítő Periféria Egyesület munkatársai minden hétköznap – és az időjárástól függően hétvégén is – megteszik „szokásos körüket”.

Felkeresik a köztereken, sátrakban vagy parkokban élőket, tájékozódnak állapotukról, és alapvető élelmiszert, igény szerint takarót, ruhát visznek nekik. Mivel meleg ételt ritkán kapnak felajánlásként, a Karitász karácsonyi meglepetése valódi enyhülést hoz a téli fagyban.

Ezen az estén a Karitász munkatársai – Obbágy Vera igazgató, Tolvaj János, Tamási József Nikolász –, valamint Oláh Tamás korábbi igazgató önkéntesként indultak útnak. Velük tartott Szilva László utcai szociális munkás és Diószegi Gábor, a diszpécser program teamvezetője is.

Bár szerettek volna sokkal több emberrel találkozni, a tapasztalt szociális munkások tudják: ilyenkor sokan elhagyják napközbeni helyüket, és ismeretlen éjszakai szállásokra, sátrakba húzódnak. Vannak, akiket elzavartak korábbi területükről, mások épp büntetés-végrehajtási intézetben vannak, vagy egyszerűen csak továbbálltak.

Végül négy helyszínen kilenc embernek tudták átadni az ajándékot, s vele együtt az együttérzést és a jókívánságokat.

A megmaradt adagokat a körút végén átadták a Periféria Egyesületnek, azokat másnap osztották ki.

Az idén 30 éves Periféria Egyesület áldozatos munkája sokszor tűnik szélmalomharcnak. A hajléktalanság felszámolása rendkívül összetett feladat, amelyhez nemcsak szakemberekre, hanem mély társadalmi változásokra is szükség lenne – különösen a függőségek megelőzése és az egyéni felelősségvállalás terén.

Nyíregyházán körülbelül 20–30 ember él életvitelszerűen az utcán úgy, hogy egyáltalán nem veszik igénybe a városi ellátórendszert.

Szívszorító sorsok. Bár előfordul, hogy valaki megtalálja a kiutat, a szakemberek szerint sokszor az is eredmény, ha életben tudják tartani ezeket az embereket. A Karitász karácsonyi látogatása emlékeztetett: senki sem marad elfelejtve, még a legnehezebb sorsúak sem.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír