Mentsük meg a hajléktalanokat a fagytól! – Éjszakai „őrjáratok” Budapesten

A Covid-19 ellen most már létezik vakcina. A magány és a közöny ellen mindig is volt, és mindig is lesz oltóanyag. A szolidaritás, az irgalom és a testvériség koktélja.

Városaink polgárai, a járókelők, köztük a rengeteg külföldi turista részéről általában sok jóindulatot kapnak: ki alamizsnát ad; ki eggyel több pizzaszeletet vesz, hogy adni tudjon nekik; a vendéglős átnyújt egy tál forró levest ajándékba; egy-egy kereskedő az üzletében megőrzi valamelyik rokonszenves, hajléktalan ismerőse batyuját, amíg az ügyet intéz…

Most azonban előbb a turisták tűntek el… Majd az éttermek zártak be… A kijárási tilalommal pedig este nyolc után kiürülnek az utcák, terek.

A hajléktalansággal járó magány – kitaszítottság az „élők földjéről” – teljesebb, mint valaha. Mélyen fagypont alatti hőmérsékletekkel kombinálva mindez gyilkos elegyet alkot.

Normális körülmények között az éjszakai járókelők mentőt hívnak, Pesten a Menhely Alapítvány (+36 1 338 41 86) vagy Budán a Máltai Szeretetszolgálat (+36 1 338 41 86/2) diszpécseréhez fordulnak segítségért, ha kihűléssel fenyegetett embert látnak az utcán. Vagy maguk visznek forró teát, takarót, hálózsákot… De mi lesz az idei januárban, februárban?

A Sant’Egidio közösség önkéntesekből álló „őrjáratokat” szervez Budapesten. Először január 18-án, hétfőn este nyolc órakor találkoznak a Blaha Lujza téri aluljáróban. A várható útvonal a VII. és VIII. kerület körúton kívül eső területei. Aki tud, hozzon magával egy termosz forró teát! Majd a Főpolgármesteri Hivatal javaslata szerint járják be az általuk megadott utcákat, és az ott talált hajléktalan barátaiknak segítenenk eljutni az úgynevezett túlélési pontokra. Az őrjárat este tíz óráig tart. A csatlakozók igazolást kapnak a Menhely Alapítványtól, melynek birtokában a kijárási tilalom beállta után is az utcán lehetnek a fenti célból. Kérjük, hogy aki csatlakozni szeretne, jelentkezzen az alábbi email-címen: santegidio.budapest@gmail.com. Az eseményt ITT találják meg a Facebookon.

Forrás: Sant’Egidio közösség

Fotó: Timothy Schmalz A hajléktalan Jézus című szobra (Róma, Piazza di S. Egidio)

Magyar Kurír