Metropóliai lelkipásztori napot tartottak Máriapócson

A Nyíregyházi Egyházmegye püspöke, Szocska A. Ábel által vezetett imádság után az Emmánuel Zarándokközpontban gyűltek össze a Görögkatolikus Metropólia papjai. Délelőtt Galambvári Péter atya tartott előadást. Megjegyezte, a teológiai tanulmányok során az egyházjog általában nem tartozik a kedvenc, könnyen tanulható és emészthető tantárgyak közé. Azonban szükséges ismerni ahhoz, hogy alkalmazni tudják. A részleges jog pedig, amiről Galambvári Péter nagyon érthetően és világosan beszélt, kimondottan a magyarországi egyházszervezet saját, kialakított jogrendjét tartalmazza.

Orosz Atanáz nyíregyházi megyéspüspök szerint jövőnk közös átgondolása, megbeszélése a lelkipásztori nap lényege – az előadást követően azonnal elhangzottak hozzászólások, megfogalmazódtak kérdések. Kocsis Fülöp érsek-metropolita is biztatta a papokat: jó, ha az általuk felvetett témák, esetleg bizonytalanságok mentén válaszok születnek. A jelenlévő egyházjogászok és hierarchák nyitottan várták a felvetéseket, hiszen mindenki számára lényeges a részleges jog mielőbbi életre váltása, gyakorlati alkalmazása.

A második előadásra országhatárainkon kívül szolgáló atyák is érkeztek. Számukra is fontos információkat osztott meg Farkas Balázs az őszre tervezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal (NEK) kapcsolatban. A NEK egyik fő szervezőjeként a várható programról, illetve sok-sok gyakorlati tudnivalóról adott tájékoztatást. Szólt arról is, milyen lelki kincsek birtokába juthatnak azok, akik jelen lesznek a konferencia által kínált programokon.

Ebéd után fórum keretében folyt tovább a beszélgetés a délelőtti témákról, az aktuális lelkipásztori kérdésekről.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita bejelentette, hogy metropolitai gyűlést, mintegy zsinatot hirdet meg a részleges jog életre alkalmazásának témájában. Erre várhatóan egy év múlva kerül majd sor.

Forrás: Máriapócsi Nemzeti Kegyhely; Hajdúdorogi Főegyházmegye



Fotó: Orosz Rita

