Mi magunk vagyunk az üzenet! – Német nemzetiségi és ministránsbúcsút ünnepeltek a bátai kegyhelyen

Még Mohácsról is érkeztek hívek a csaknem három éve bazilika rangra emelt bátai kegytemplomba, hogy részt vegyenek a német nemzetiségi búcsú szentmiséjén. Az ünnepélyes bevonulást követően Mayer Mihály nyugalmazott püspök német nyelven is köszöntötte az egybegyűlteket. Hasonlóképpen az olvasmányok és az evangélium is elhangzott mind németül, mind pedig magyar nyelven.

Augusztus 6-a, Urunk színeváltozásának ünnepnapja nem minden évben esik vasárnapra. Amikor viszont igen, mint idén, akkor ez az ünnep felülírja az esedékes évközi vasárnapot, idén a tizennyolcadikat. Ilyenkor a pap zöld helyett fehér liturgikus öltözetben jelenik meg a szentmisén – hívta fel a hívek figyelmét Mayer Mihály nyugalmazott püspök homíliája elején. Hasonlóképpen szükséges, hogy az életünkben is legyen fontossági sorrend a különböző események, tennivalók között. A fontosabbak, nagyobb horderejűek előbbre valók, ezek felülírják az alacsonyabb rendű tevékenységeket.

Ha nem állítunk fel ilyen értékbeli sorrendet, vagy nem helyesen állapítjuk meg azt, akkor kaotikussá válhat az életünk. Ha a lényegtelent állítjuk a középpontba, az háttérbe szorítja a lényegesebb dolgokat.

Urunk színeváltozásának ünnepe 1456 előtt is létezett már, de III. Kallixtus pápa magasabb rangra emelte, méghozzá az 1456-os nándorfehérvári diadal miatt, aminek híre ezen a napon jutott el hozzá. A diadalt illetően Hunyadi János mellett ritkán esik szó Kapisztrán Szent Jánosról, akinek jelentős szerepe volt a győzelem kivívásában, a magyarok lelkesítésében. Külföldiek csak elvétve tudnak róla, hogy a déli harangszó – ennek az eseménynek emléket állítva – a nándorfehérvári diadal óta szól.

Jézus színeváltozása előtt fölmegy a hegyre. A hegy a Szentírásban az Isten közelségét jelenti, Mózesen keresztül a prófétákon át Jézusig. Urunk csak három apostolt visz magával. Közülük Jakabról, akinek nemrég volt az ünnepe, érdemes megjegyezni, hogy amikor Heródes Agrippa maga elé hívatja, hogy teológiai vitának lehessen tanúja a zsidók és Jézus követői között, akkor Jakab nem kezd el vitatkozni és magyarázkodni. Elmondja, amiben hisz, de nem vitatkozik. Emiatt rögtön fejét is vették. A színeváltozás leírásában figyeljünk fel arra – tanította a hallgatóságot Mayer Mihály püspök –, hogy Mózes és Illés alakja prófétai jelentésük mellett azt is üzeni, hogy a mennyország valóság, hiszen Mózes és Illés él.

A nyugalmazott megyéspüspök megemlékezett a bátai ministránstalálkozó kapcsán a Lisszabonban éppen lezáruló ifjúsági világtalálkozóról is, ahol Ferenc pápa több témában is megszólította a fiatalokat. Egyik kijelentése így szólt: „Küldetés vagytok!” Tehát

az Istennek nem csupán valami üzenete van, amit elmond nekünk és tovább kell adnunk, hanem mi magunk vagyunk az üzenet. Minden, amit teszünk, mondunk.

Sokféle megtévesztő üzenet kering a világban, különféle ideológiák, mozgalmak vesznek minket körül és igyekeznek átalakítani a gondolkodásunkat. Nekünk azonban mindennek közepette is ragaszkodnunk kell ahhoz, amit az Atya kijelentett a színeváltozás hegyén Jézusról: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” (Mt 7,5) – zárta beszédét Mayer Mihály.

A szentmise zárásaként a nyugalmazott főpásztor a Szent Vér ereklyével adott áldást a jelenlevőkre.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír