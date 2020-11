Mikulás-mulatság őrangyal módra az erdélyi Szent Gellért Alapítványnál

Sajnos idén csak szűk körben tudtuk megtartani az ünnepséget, de így is örülünk, hogy meg tudtuk valósítani. Az idei év nagyon nehéz volt mindannyiunk számára, főleg sérültjeinknek, hiszen ritkábban találkoztunk. Próbálkoztunk ugyan az online és kiscsoportos találkozókkal is, de ezek nem bizonyultak a legeredményesebbnek. Az ősz folyamán többször is sikerült találkoznunk a járványügyi előírások figyelembevételével. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a hozzánk járók legtöbbjének ez az egyetlen lehetősége, hogy kikapcsolódjon, barátkozzon, a társadalom szerves része legyen. Olyan közeget kívánunk teremteni, ahol mindenkit elfogadunk, mindenki elmondhatja gondjait, bajait, és vigasztalásra is lel a többiek részéről. Olyan közösség ez, mint egy nagy család.

A Mikulás-mulatságon volt zene, rajzolás, énekelés, természetesen nem maradt el az ajándékozás sem, mindenki kapott egy szép ajándékcsomagot.

Ezzel egyidőben a szülőknek külön foglalkozást tartottunk, amely a problémák kimondásáról, egymás meghallgatásáról és egymás támogatásáról szólt. Ezeket a találkozókat már márciusban elkezdtük, és úgy terveztük, hogy minden hónapban lesz egy. Sajnos a világjárvány miatt csak ősszel sikerült újraindítani a találkozókat, ezeket szeptembertől rendszeressé tettük. Nagyon örülünk a szülők érdeklődésének, ebből is látszik, hogy van igény ezekre a találkozókra: van olyan anyuka, aki csak erre a pár órára tud elszakadni gyermekétől, és kis időt magára szánni.

A találkozókat folytatjuk, és bízunk benne, hogy egyre többen leszünk, egyre nagyobb bizalommal tudjuk egymással megosztani problémáinkat, örömünket. Hálásak vagyunk, hogy ilyen nyitottan és szeretettel vesznek részt programjainkon, ezzel is példát mutatva sorstársaiknak.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír