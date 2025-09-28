Milyen volt ő? – Brenner József emlékezik Brenner Jánosra

Kultúra – 2025. szeptember 28., vasárnap | 19:01
70 éve, hogy a Szombathelyi Egyházmegye vértanú papja, Boldog Brenner János kápláni kinevezést kapott Rábakethelyre. Az évforduló kapcsán Szentgotthárdon egyéves programsorozattal ünnepelnek, az egyházmegye honlapján pedig írások, fotók, videófelvételek segítségével idézik fel alakját, lelkiségét, kultuszát.

A Szombathelyi Egyházmegyei Kalendárium 2009-es számában Brenner József atya osztotta meg gondolatait testvéréről, Brenner Jánosról. Az alábbiakban ebből olvashatnak részletet.

A háború után, 1945-től nehéz volt a család megélhetése. Jánossal nagy összhangban együtt végeztük a munkákat, a favágástól – ami tuskó szétszedésből állt –, egészen a disznóól javításig. 1955. szeptember 1-jén foglalta el kápláni helyét Rábakethelyen. Lelkületére jellemző, hogy szeptember végén ünnepelte Kozma Ferenc, főnöke, rábakethelyi működésének 10 éves évfordulóját. János köszöntőt írt a lányoknak. A cédula alján azt is lelkükre kötötte, hogy szerezzenek be egy virágcsokrot.

1956-ban hosszú utánajárással, megkaptam a határsávba a belépőt, így június hónapban meglátogathattam. Jánosnak ekkor már megvolt a Csepel motorkerékpárja. Ez is szálka volt a hatalom szemében, hogy a filiákkal könnyen tarthatott kapcsolatot. Farkasfán meglátogattuk a Tóka családot. Itt ismerkedtem meg Tóka Jánossal, aki szüleivel élt. Pap szeretett volna lenni. Nálam jóval idősebb volt. A következő évben testvéremmel együtt mentünk a győri gimnáziumba beíratni őt, hogy megnyíljon számára az út a papsághoz.

Zsidán a Fenyvesi családnál is voltunk, akikre később akarták fogni a gyilkosságot. Hazafelé meglátogattuk Magyarlakon Ilonka nénit. Őt már korábbról ismertem. Fia győri kisszeminarista volt. Ilonka néni édesanyámnak egy élő kacsát küldött. Rövid tanácskozás után a kacsát ruhákba burkolta, én pedig a hátsó ülésen a hónom alá vettem. Jól esett, hogy Horvátnádalján megpihentünk a Rátkai családnál. Ők lettek a Brenner testvérek után a következő hárompapos család. Ez volt az utolsó látogatási lehetőség, mert többet nem kaptam beutazási engedélyt. 

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

