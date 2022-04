Milyenek a karitászönkéntesek? – Jegyzet Barabásról

A karitászos önkéntes kórházi osztályvezető, aki éjt nappallá téve dolgozik előre, hogy egy héten keresztül Barabáson éjszakás műszakot tudjon vállalni. Az önkéntes középiskolás tinédzser, aki bulizás helyett segít. Gimnáziumi tanár, aki az „anyanapját” használja fel arra, hogy eljöhessen segíteni. Vagy akár karitászos munkatárs is lehet, aki a napi nyolc óráját kissé megtoldva napokig máshol is segít. Lehet ápolónő, aki pihenés helyett a kórházi munkája után Barabásra jön, hogy szabadidejében is egészségügyisként álljon helyt. Vagy vállalkozó, aki félreteszi határidős munkáját. Akár brit idős hölgy is lehet, aki messziről utazik ide, hogy a határon segítsen, ne csak messzi hazájából pénzzel…

A karitászos önkéntes lelket önt a háború elől futó, könnyes arcú gyerekekbe, bár sokszor nem egy nyelvet beszélnek, vagy a menekülő édesanyák szeméből olvassa ki a rémtetteket, és egyszerűen együttérez. Néha ölel, néha mosolyt csal a fáradt arcokra, de folyamatosan készíti a szendvicseket, tölti a kávét, takarítja a mosdót és húzza át az ágyneműt.

Az apró szeretetcselekedetekben hatalmas dolgok rejtőznek, és ő ezt jól tudja. Amikor nincs sok menekült, az önkéntes tartós élelmiszert szortíroz, ki- és bepakol az adományt hozó vagy éppen vivő furgonba, úti csomagot állít össze, a járművekhez kíséri a továbbutazó menekülteket, és minden egyes távozót a szívébe zár, imádkozik érte, mert többet nem tehet…

Aktív részese lenni a hatalmas, mégis olajozottan működő segítő hálózatnak, elsőként fogadni a menekülteket nem könnyű feladat, mert nehéz távol tartani magunkat a sok-sok megrendítő történettől. Két napot voltunk Barabáson, és büszke vagyok rá, hogy a karitászos önkéntesek népes, csodálatosan színes családjának tagja lehettem!

*

A Katolikus Karitász azt kéri, hogy ha önkéntes szolgálatra készülünk, vagy felajánlásokat tennénk, minden esetben vegyük fel a kapcsolatot a Barabáson működő bázissal, ahol a munkatársak éjjel-nappal várják a hívásokat a +36 30/163 3335-ös telefonszámon.

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász / Székesfehérvári Egyházmegye

