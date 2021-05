Mindannyian „guadalupeiek” vagyunk – Játékfilm készült Mexikó patrónájáról

A Guadalupei Szűzről készült játékfilm a gyarmati Mexikó etnikai és kulturális csoportjait is bemutatja; a két szálon, két idősíkon futó cselekmény napjainkban kezdődik: John Martinezt (Guillermo Iván) arra kéri főszerkesztője, írjon valami olyan témáról, ami az új-mexikói olvasókat érdekelheti, ami kötődik a mexikói kultúrához, hithez, identitáshoz. Mivel a hit témájától a nem hívő fiatalember berzenkedik, elküldik egy pap előadására a Guadalupei Miasszonyunkról.

John és felesége első gyermekük érkezésére készülnek éppen, amikor egy fordulópont visszarepíti a történetet 500 évvel korábbra – a főhőst még mindig Guillermo Iván alakítja, aki most Juan Diego Cuauhtlatoatzint játssza. 1531-ben járunk, és az indián (navatl nyelven Chīchīmēcah-nak nevezett népcsoporthoz tartozó) Juan Diego feleségével és nagybátyjával együtt egy, a mai Mexikóvároshoz közeli faluban él. A környéken ferencesek térítenek, sokan megkeresztelkednek.

Juan Diego beteg nagybátyjának indul orvosságért, amikor egy gyönyörű asszonnyal találkozik, aki úgy szól hozzá, mintha az édesanyja lenne, és arra kéri, építsenek ott neki egy kápolnát, hogy segíthessen azoknak, akik kérik. Mikor végül felkeresi Zumarraga püspököt, ahogy a jelenésben látott asszony kérte tőle, a ma már sok millió ember által ismert jellel tudja bizonyítani a kérés valóságát – a Juan Diego tilmáját őrző Miasszonyunk-székesegyházat a Covid-19-járvány előtt minden évben akár húszmillió zarándok is felkereste.

A Lady of Guadalupe (Nuestra Señora de Guadalupe) című alkotást a Los Angeles-i Robert L. Hymers, a film producere ötlete nyomán Pedro Brenner rendezte. Hymers édesanyja guatemalai származású, s noha szülei mindketten katolikus környezetben nevelkedtek, édesapja végül baptista lelkész lett. Hymers maga már protestánsként nőtt fel, mégis úgy véli, a Guadalupei Szűz felette áll a különböző vallási nézeteknek. Gyógyította az embereket, és kaput nyitott a kereszténységre 500 évvel ezelőtt, és teszi ezt ma is. Hymers a filmmel azt is ki akarta fejezni, milyen fontos szerep jut a nőknek a latino kultúrákban, és mennyire mélyen beleivódott a kereszténység a mexikóiak és a közép-amerikaiak DNS-ébe – fogalmaz Rose nővér.

A filmet 2020 végén mutatta be a spanyol nyelvű Univision televíziós hálózat; a Vision Films áprilisban jelentette meg DVD és VOD formában is; angol és spanyol nyelvű verzió is létezik. A NCR Online oldalán Rose Pacatte FSP nővér, a rend Los Angeles-i médiaközpontjának munkatársa mutatta be az alkotást, aki írása lezárásaként megemlíti: a film alkotóinak többsége protestáns, ezért számára a mű arról is tanúskodik, hogy

ha a Guadalupei Szűzről van szó, bármely felekezethez tartozzunk is, mindannyian »guadalupeiek« vagyunk.”

Forrás: National Catholic Reporter



Videó: Vision Films/YouTube

Fotó: Vision Films



Magyar Kurír

(vn)