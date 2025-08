Mindannyiunknak látó szemre van szükségünk! – Megáldották a felújított nyírparasznyai templomot

Még 2019-ben egy pusztító vihar okozott jelentős károkat a nyírparasznyai görögkatolikus templomban. 2021-ben a helyi közösség összefogásának hála, elindult a templom felújítása, mely azonban végül négy évig tartott. Viszont ezen időszak alatt nemcsak a károkat hozták helyre, hanem kívül-belül teljesen megszépült az épület: megújult a torony, a tetőzet, a falazat és új padok is kerültek a régiek helyére. A munkálatok 2025 első felében fejeződtek be, s a templomot július 27-én ünnepi Szent Liturgia keretében áldotta meg Szocska A. Ábel megyéspüspök.

„Mindannyiunknak látó szemre van szükségünk!” – emelte ki a püspök a vasárnapi evangélium fő gondolatát, melyben Jézus vakokat és némákat gyógyított meg. Mint mondta, ez elsősorban azt jelenti, hogy vegyük észre, ha segítségre van szükségünk, s tudjuk, kihez kell fordulnunk – nem máshoz, mint Krisztushoz.

A főpásztor arra is felhívta a figyelmet, hogy magunkban is észre kell vennünk azt, amikor lelki megújulásra van szükségünk. Ha pedig sikeres volt ez a megújulás, akkor tudjunk annak úgy örülni, mint azt a mostani templomfelújítás megünneplésén tesszük.

„Nem elég csak látni, hogy milyen jó emberek, milyen szép emberek vesznek bennünket körül, azt ki is kell fejeznünk egymás felé” – buzdított mindenkit a megyéspüspök, majd így folytatta: „Ahogyan az evangéliumban kérték, hogy az Úr Jézus Krisztus nyissa meg az ajkát ennek a beteg embernek, ugyanúgy talán nekünk is kell kérnünk: Uram, nyisd meg a mi ajkainkat is, hogy mi is ki tudjuk fejezni mindenki felé köszönetünket, hálánkat, elismerésünket. Mert a rosszat olyan sokszor meg tudjuk fogalmazni, a kritikát olyan könnyen odadobjuk a másik ember felé, de a köszönetet, a hálát sokszor elfelejtjük kifejezni.”

A főpásztor hangsúlyozta:

mindent, ami az életünkben van, ne csak egymásnak, hanem Krisztusnak is köszönjünk meg, nem felejtsük el, mennyi jóval, mennyi köszönettel, mennyi hálával tartozunk neki.

„És az evangéliumnak van még egy harmadik mozzanata, hogy azok, akik nem láttak, elindultak és hirdették, hogy milyen nagyszerű dolog történt velük, és az, aki meggyógyult, elindult és hirdette, hogy Jézus milyen nagy csodát tett vele” – mutatott rá az evangélium egy harmadik fontos mozzanatára a főpásztor, s hozzátette: a mi feladatunk is, hogy elmenjünk tanúságot tenni mindarról, amit Isten csodás úton megtesz a mi életünkben”.

A liturgia végén Beregi István, az egyházközség parókusa és Szocska A. Ábel megyéspüspök közösen köszönték meg mindazok elkötelezett munkáját, akik részt vettek a templom felújításában.

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye

