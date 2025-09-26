Minden élet számít! – A Szombathelyi Egyházmegyében is elindult a „40 nap az életért” imaszolgálat

Szentbeszédében Székely János kiemelte: Magyarországon az abortusz 1955-ös legalizációja óta több mint 6 millió gyermek veszítette életét az édesanyja szíve alatt. Ez teher az édesanyák, az édesapák és a családok, de még a társadalom számára is. Miért képes erre az ember? – tette fel a kérdést XVI. Benedek pápa, majd választ adva úgy fogalmazott: talán azért jutott el idáig a társadalmunk, mert nem látjuk azt, ami történik. Mert az abortusz az édesanya méhében történik. Ha ki kellene tenni a magzatot egy műtőasztalra, és ott kellene elvégezni, valószínűleg az anya sem hagyná, de az orvos sem lenne rá képes.

Székely János az irgalmas szamaritánus példáját idézte beszédében, akinek megesett a szíve a vérző emberen.

A szeretet ott kezdődik, ha meglátom a másikat, meghallom a fájdalmát, szenvedését, a kiáltását. Ha észreveszem, hogy a másik élni szeretne

– mondta a megyéspüspök, hozzátéve: minden megfogant élet önálló, új emberi élet. Nem az édesanya testének része.

Minden emberi élet kincs, Isten csodálatos ajándéka, az ő remekműve.

Az evangélium kapcsán Székely János elmondta: az idézett szakaszban Jézus arról beszél, hogy ne féljünk azoktól, akik a testet megölik, mert a lelket nem tudják megölni. Isten minden szál hajunkat számontartja.

Minden bűnre van bocsánat, az abortusz bűnére is. És minden bűnre van gyógyulás is.

Ezek a kicsi gyermekek nem estek ki Isten kezéből.

Amit mi, emberek a földi világban elrontunk, Isten begyógyítja, beteljesíti. Ezek a gyermekek a mennyország kincsei, akik ártatlan gyermeki szívvel dicsérik Istent, és imádkoznak édesanyjukért, testvéreikért.

Imádkozzunk az édesanyákért, a megfogant életekért, az édesapákért, az orvosokért, az olyan társadalomért, amely tudja, hogy az élet szent és sérthetelen, az élet kultúrájáért – zárta szentbeszédét Székely János.

