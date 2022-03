Minden emberi élet megszentelt élet – Mohos Gábor megáldotta a budapesti Szent Vér-kápolnát

A szentmise előtt Felcsuti László, az Óbudai-Hegyvidékiek Egyesületének elnöke köszöntötte a nagy számban megjelent híveket. Kiemelte, egyesületük célja többek között helyi értékeik, műemlékeik megőrzése. Így feladatuknak érezték a Szent Vér-kápolna felújításának szervezését, lebonyolítását is, amelynek során élvezték Molnár István plébános bizalmát.

Felcsuti László szavaiból kiderült, hogy a szentélyben ma új oltárkép látható, mely idézi a kápolna helyén egykor állott, nyitott falú stációban elhelyezett, oszlophoz kötözött Krisztus-szobrot. Az oltárkép Bráda Tibor festő- és üvegfestőművész alkotása.

Ezen a dombon, ahol most állunk, helyezték el 1702-ben a Zichy testvérek, László és Péter a mariazelli kegyszobor hiteles másolatát, melyhez harminc éven át hívek százezrei zarándokoltak. Ezért hívják azóta e vidéket Kiscellnek – emlékeztetett a szónok.

A régi kegyszobor ma az óbudai Szent Péter- és Pál-templomban látható. Egy buzgó hívő kezdeményezésére és támogatásával azonban a Szűz Mária Társaság nővérei most újra Kiscellre hozták Máriazellből a kegyszobornak egy hiteles másolatát, amely most a Szent Vér-kápolna szentélyében van elhelyezve. A szentélyben kapott helyet az új Szentháromság-kép is, mely a Szentháromság-plébániához való kötödésre utal. Ez utóbbiak háttérképét Rácz Gábor tűzzománcművész alkotta és helyezte el.

Az egyesületi elnök kiemelte, a műemlék kápolna épületét mindezekhez méltó színvonalra kellett emelni. Megszüntették a falak felvizesedését, új tetőszerkezet épült, új toronnyal, rajta a korhoz illő kereszttel. A kápolna elektromos felújítása is megtörtént, energiatakarékos világítás létesült. A kapuszárnyon kialakított nyílásokon keresztül lehetővé vált a kivilágított szentélyképek megtekinthetősége a kápolna zárt állapotában is. Javították, pótolták a vakolatokat, majd a kápolna külső-belső festése, a terasz padjainak felújítása is megtörtént.

Felcsuti László az egyesület nevében megköszönte a felújítási munkában részt vevő tervezők, kivitelezők, segítőtársak munkáját, melyet önköltségi áron vagy épp térítésmentesen végeztek. A felújítás munkálatai a Szentháromság-plébánia által elnyert „Egyházi épített örökség védelme” pályázat, illetve az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye támogatásával történtek. A terasz padjainak felújítását Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatta.

A szentmise kezdetén Mohos Gábor esztergomi-budapesti segédpüspök megáldotta a felújított Szent Vér-kápolnát.

A püspök szentbeszédében kiemelte, különlegesen szép ünnep Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, ahogyan azt az evangéliumban is elbeszéli, Gábriel arkangyal Mária számára váratlanul megjelenik, az ő kicsi otthonában, az örök Isten üzenetével.

Ez jel, amit az ószövetségi olvasmány szerint több évszázaddal korábban a próféta által Isten már előre meghirdetett: a szűz fogan és fiút szül, Emmanuelnek fogják nevezni, ami azt jelenti: velünk az Isten. Amikor Isten jelet ad, valami olyan esemény történik, ami túlmutat a természet rendjén, Isten természetfeletti, örökké tartó világát hozza el közénk, és ha valakinek nyitott a szíve, fölismeri ezeket a jeleket, akkor ezek által Isten kegyelme lép be az életébe – mondta Mohos Gábor.

A jelek által Isten az Ő művét, kegyelmét akarja közvetíteni felénk. Ez a csodálatos jel, amely az istengyermek fogantatását, majd születését közli Máriával, minden jelet felülmúl, mert maga az Úristen az, aki belép az ember életébe, Jézus Krisztus személyében.

Az élő Isten szólít meg, tanít bennünket, és vállalja értünk a szenvedést, föláldozza magát azért, hogy szabaddá tegyen bennünket a bűntől, és az örök élet ajándékát hozza el nekünk.

Mohos Gábor emlékeztetett rá: Mária először zavarba jön, hiszen az angyal olyan jelzőkkel halmozza el, amelyeket ő nem hallott korábban: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled…, Kegyelmet találtál Istennél…” Mária titkát írják le Gábriel szavai, aki Isten tökéletes tisztaságában, szemléletében él, és ezért az angyal pontosan látja Mária titkának a lényegét, a méltóságát, kivételes nagyságát, egyedülvalóságát, hogy akihez őt az Isten küldte, az nem más, mint az angyalok királynője, az egyetlen teremtmény, aki a szíve alatt hordozhatja az élő Istent. Ezt a titkot fogalmazza meg Gábriel, amikor azt mondja: „Kegyelemmel teljes…”

Nincs annál nagyobb, teljesebb kegyelem, mint az élő Istent a maga valóságában befogadni. Mária ezt teszi, amikor igent mond az angyalnak. Előtte az angyal Isten megbízásából megnyitja Mária tekintetét, értelmét, az előtt a hivatás előtt, amelyre a Teremtő hívja. Ez meghaladja ugyan Mária értelmét, de annyit megért, hogy valami nagyon nagy csodára és együttműködésre hívja az Isten, hogy akit titokzatos módon a méhében fogant, azt nem véletlenül fogják a Magasságbeli Fiának hívni, maga az Isten lelke árnyékolja be őt.

Egészen egyedülálló, személyes kapcsolatba kerül Istennel. Ezért is kegyelemmel teljes.

Az „Úr veled van…” kifejezés teljes értelmében és tökéletességében csak Máriára igaz, mert ahogyan az Úr vele van, egyetlen más emberrel sincsen, noha Isten mindnyájunkat betölt, elhalmoz az ő isteni életével, hiszen már a keresztség szentségével a Szentlélek templomai lettünk mindannyian, de Mária kapcsolata Istennel mégis egyedülálló. Amikor Mária igent mond, két dolgot fejez ki: „az Úr szolgálója vagyok”, ezzel azt mondja, hogy mindent úgy szeretne tenni, ahogyan az Úr kéri. Szorosan összefügg ezzel, amikor kimondja: „legyen nekem a te szavaid szerint”, vagyis: Isten szava váljék bennem valósággá, amit Isten kimond, legyen úgy az életemben.

Mária olyan hivatásra mondott igent, ami sokkal magasztosabb minden más hivatásnál, de ugyanilyen mértékben nagyobb kereszt is, mint bármelyik emberi hivatás.

Mária erre a kettőre együtt mondott igent. Ezzel tanít minket igent mondani Isten hívására akkor is, amikor az egyben keresztet, küzdelmet is jelent.

Amikor Mária igent mond, abban a pillanatban megfogan méhében a piciny gyermek. Egyetlenegy sejt, maga az élő Isten Fia, aki emberré lesz, mert eggyé akart válni velünk. Akkor még csak egyetlen sejt, ami a természet rendje szerint szépen fejlődésnek indul, mint ahogyan minden emberi élet.

Jézus azzal, hogy emberré lett, megszentelte az emberi sorsot, a fogantatástól kezdve a halálig.

Minden egyes emberi élet, onnantól kezdve, hogy megfogan az az egyetlen sejt, megszentelt élet, mert Jézus is, Istenként, ott volt már, abban az egyetlen sejtben. Minden egyes emberi élet egyedülálló, megismételhetetlen csodája az Istennek – mondta Gábor atya. Hozzátette: a mai ünnepen ezt a nagyon mély igazságot is meg kell fogalmaznunk, imádkoznunk kell minden megfogant életért, és mindazokért, akik a megfogant életet gondozzák, azért felelősek, szülőkért, orvosokért, hogy ezt a hatalmas csodáját az Istennek, az új emberi lényt, szentként tiszteljük, és semmilyen élethelyzetben ne tekintsünk rá eszközként.

Nagyon alattomos kísértés, hogy az emberben csak azt nézzük, ami értékesnek, hasznosnak látszik. Nem! Az ember önmagában, hogy létezik, mindennél értékesebb itt a földön, minden egyes ember örök érték.

A püspök arra is kitért, hogy a Szűzanya titka nagyon mélyen hozzákapcsolódik a megváltás titkához, hiszen Jézus azért jött, hogy feláldozza értünk az életét, hogy az ő szent vérével megszenteljen bennünket.

Ezen a szentmisén különösen is adjunk hálát Isten végtelen irgalmáért – biztatott Mohos Gábor –, hogy megváltott minket, adjunk hálát a Szűzanyáért, aki ebben a műben egyedülálló módon együtt működik Istennel, és kérjük az ő közbenjárását, hogy Jézus szent vére oltalmazzon bennünket az élet minden veszedelmében, különösen a mai időkben, amikor olyan sokféle veszedelem leselkedik ránk. Elsősorban a tiszta hitben tartson meg minket, és ezután adja meg mindazt, ami a földi életünkhöz, a boldogulásunkhoz szükséges.

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír