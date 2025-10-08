Minden ima értékes – Egymillió gyermek imádkozta a szentolvasót a Rózsafüzér Királynője emléknapján

A kampány ötlete 2005-ben született Venezuela fővárosában, Caracasban. Miközben egy gyermekekből és fiatalokból álló csoport imádkozta a rózsafüzért egy kegyhelyen, az ott lévők közül néhányan mélyen megtapasztalták Szűz Mária jelenlétét – mintegy felidézve Pio atya ígéretét: „Ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik.” A kezdeményezés az elmúlt két évtizedben az ACN és sok elkötelezett ember segítségével világméretű mozgalommá nőtt.

Anton Lässer CP, a pápai jogú nemzetközi segélyszervezet egyházi munkatársa arra buzdította a híveket, hogy éljenek a világ bármely táján, csatlakozzanak az imakampányhoz október első hetében, különösen október 7-én, a Rózsafüzér Királynője emléknapján.

A gyermekek imádsága különleges erővel bír Isten előtt, olyannal, amely le tudja bontani a falakat, képes begyógyítani a sebeket és fényt hozni a sötétségbe.”

A 2025-ös szentévben a gyerekek imádsága látható jele lesz annak, hogy az Egyház úton van – együtt, bizalommal és azzal a reménnyel, hogy Isten működik a világban. „A rózsafüzért imádkozó gyermekek a remény kis zarándokai: Máriával és Jézussal együtt járják be a keresztény hit központi titkait, és reményt visznek családjaikba, országaikba és korunkba” – olvasható az idei imádságra hívó levélben.

A kezdeményezők így folytatják: „A sok országban szerzett nagyon jó tapasztalataink alapján bátorítunk benneteket, hogy vállaljátok ezt a nem egyszerűnek tűnő feladatot, hogy kreatív kezdeményezésekkel vonzóvá teszitek a gyermekeknek a rózsafüzér imádkozását. Iskolákban, családokban, plébániákon, óvodákban, vagy akár hogy egyedül is imádkozzák.

Akár egyedül, akár közösségben, akár egy egész rózsafüzért, akár csak egy tizedet – minden ima értékes!”

A kezdeményezéshez idén is csatlakoztak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye katolikus oktatási-nevelési intézményei.

Az ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola tanulói már sokadik alkalommal kapcsolódtak be a nemzetközi imakampányba. Az iskola tanulói és pedagógusai együtt fohászkodtak Máriához. Az egységért és a békéért Gáspár Mátyás atya vezetésével imádkoztak; Laura nővér, a Szent Kamill Leányai Szerzetes Intézmény magyarországi elöljárója zenei közreműködésével.

Az egyeki Szent János Katolikus Általános Iskola tanulói és pedagógusai is csatlakoztak a világméretű kezdeményezéshez. Az iskola tagintézményeiben együtt imádkoztak a békéért, a családokért és a világ egységéért, Szűz Mária közbenjárását kérve.

Nyírteleken a Szent Anna Katolikus Iskola diákjai gesztenyéből készítettek rózsafüzért. Az alsós diákok számára egy tizedes rózsafüzér-színezővel tették vonzóbbá a szentolvasót. Az intézmény tanulói az iskola belső udvarán egy tized rózsafüzért imádkoztak a békéért és az egységért, Kiss Tibor atya vezetésével.

A Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Megtestesülés Tagóvodába járó gyerekek és az óvónők is együtt imádkozták a rózsafüzért – a gesztenyéből készített rózsafüzér mellett. Az óvodások kéréseiket is megfogalmazhatták a padokra leülve.

Forrás és fotó: Leiszt Máté/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

