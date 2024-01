Minden kommunikáció középpontjában az ember áll – 25 éves az olasz katolikus tévé- és rádiócsatorna

Tíz év telt el az előző audiencia óta és azóta sok minden megváltozott a média világában. A technológia átalakította a műsorok készítésének módszereit, valamint azok felhasználását, most pedig a mesterséges intelligencia „gyökeresen megváltoztatja az információt és a kommunikációt, és ezen keresztül pedig átformálja a társadalmi együttélés egyes alapelemét” – kezdte beszédét a pápa.

Ebben a magával sodró örvénylésben vannak azonban olyan alapelvek, amelyek most is szilárdan helyükön maradnak és mint a csillagok, továbbra is segítenek a tájékozódásban. És ez különös módon vonatkozik a jelenlévőkre, akik az Avvenire napilappal és a Sir hírügynökséggel együtt nagyon szoros kapcsolatban állnak az Olasz Püspöki Konferenciával. Ami nem korlátozás, sőt, a nagy szabadság kifejezése, mert arra emlékeztet bennünket, hogy a kommunikáció és az információ mindig az emberben gyökerezik. Jelzi továbbá annak fontosságát, hogy

a hit a kultúrában öltsön testet, főként tanúságtételeken keresztül

– fogalmazott a Szentatya, majd három kulcsszót elemzett.

Az első a közelség, hiszen nap mint nap sok emberhez kerülnek közel, akikben barátokra találnak, akiktől információkat kaphatnak és akikkel kellemesen tölthetik el az időt. A pápa megjegyezte, szívesen gondol a közelségre, mint Isten tulajdonságára, akinek három vonása ragadja meg őt: közelsége, együttérzése és gyengédsége.

A pápa arra buzdította az olasz katolikus médiában dolgozó szakembereket, hogy

hozzanak létre hálózatokat, kötelékeket, és mondják el, ami szép és jó a közösségekben, illetve tegyék főszereplővé azokat, akik általában mellékszereplők, vagy még azok sem.

A kommunikáció veszélye abban áll, hogy leszűkül valami uralkodó logikára, hogy meghajlik a hatalom előtt, netán álhíreket gyárt. A pápa buzdította a jelenlévőket: vállalják, hogy árral szemben haladnak, ezért menjenek el továbbra is az emberekhez. Csak így maradhatnak „hitelesek a hivatásukban”, ahogy jelmondatuk is hirdeti.

A második kulcsszó a szív, ahogy az jelen van a Bibliában és a keresztény hagyományban. Lehet, hogy nem helyénvaló ma a technológia világába belehelyezni a szívet, bár minden azzal kezdődik, hiszen szívből kell szólni. A kommunikáció nem egy elmélet átadása vagy technikai művelet, hanem olyan művészet, amelynek középpontjában a szív azon képessége áll, mely lehetővé teszi a közelséget. Így

teret adhatunk a másiknak, megszabadulhatunk az előítéletektől, és megszólaltathatjuk az igazat, de mindig szeretettel. Soha ne válasszuk el a tényeket a szívtől!

Ehhez legyen bátorságunk, hiszen a bátorság kifejezés nem véletlenül ered a szív szóból [olaszul a bátorság coraggio, a szív core – a szerk.]. Akinek van szíve, annak bátorsága is van más lehetőségek felmutatására, erőszak nélkül, mint egy hídépítő.

Végül a harmadik kulcsszóval, a felelősséggel kapcsolatban a pápa hangsúlyozta: mindenkinek vállalnia kell a maga részét, hogy a kommunikáció minden formája tárgyilagos legyen, szem előtt tartva a közjót és az ember méltóságát. Így gyógyíthatjuk a töréseket, befogadássá és kapcsolattá alakíthatjuk a közömbösséget.

Ferenc pápa hangsúlyozta:

Az önöké olyan szakma, amely hivatás jelleggel bír: arra hivatottak, hogy hírvivők legyenek, akik tisztelettel és szakértelemmel tájékoztatnak, ellensúlyozva a megosztottságot és a viszályt. És mindig emlékezzetek arra, hogy minden szolgálat, minden cikk, minden program középpontjában a személy áll; ezt ne felejtsétek el. Pontosan ez az, ami értelmet ad a kommunikációnak.”

Végül a pápa Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentjének mondásával vett búcsút a jelenlévőktől: Isten előtt nem a cselekedeteink nagysága számít, hanem a szeretet, amivel azokat tesszük.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír