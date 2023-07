Mindenért legyen Istennek hála! – Morvay Imre Pio OH gyémántmiséje

Morvay Imre Pio atyát 1963. június 23-án, ifjú kora miatt külön pápai engedéllyel szentelték egyházmegyés áldozópappá a Pécsi Egyházmegyében, ahol 36 évig teljesített szolgálatot. Kápláni, majd plébánosi megbízatásait követően a pécsi székesegyház plébánosa és Mayer Mihály megyéspüspök helynöke lett 1996-ban. A pápai jogú Betegápoló Irgalmasrend (Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis de Deo, rövidítése: OH), melynek karizmái a portugál származású Istenes Szent János (1495–1550) betegeket és elesetteket ápoló tevékenységén alapulnak, több mint negyven év kényszerű kihagyás után nem sokkal korábban kezdte újra működését Pécsett.

Morvay Imre püspöki helynök, akit papi életének kezdete óta vonzott a szerzetesi életforma, ordináriusa, Mayer Mihály pécsi püspök engedélyével 1998-ban belépett a rendbe, ahol 2003-ban tett végleges fogadalmat. Az utóbbi tizenöt évben szerzetesként egyedül szolgált a Pécsi Irgalmasrendi Kórházban, egészen 75 éves koráig. Tavaly október 29-én két új testvér és két jelölt érkezésével a rend újraindította a pécsi rendházat, amelynek házfőnöke lett. Morvay Imre Pio nevéhez fűződik az országosra terebélyesedett ételláda-kezdeményezés, amelyet Pécsett gyakorlati okokból utóbb szükségessé vált átalakítani.

A hatvanéves papi jubileumra, a gyémántmisére teljesen megtelt a Betegápoló Irgalmasrend Szent Sebestyén-temploma. A Pécs közelében működő szerzetesi rendházak, a magyarszéki kármeliták és a kozármislenyi betegápoló ferences nővérek is képviseltették magukat a jeles alkalmon.

Morvay Imre Pio szentbeszédében a papi élet szépségeit és értékeit emelte ki. Az apostolok meghívásáról elhangzott evangéliumi szakasz (Mt 4,17–20) egyértelművé teszi, hogy a meghívottak csatlakoztak Jézushoz, akit az emberiség Megváltójának, az élő Isten Fiának tartanak. Örömhír, hogy minden megkeresztelt ember Jézus követésére hivatott. Mindannyian tanítványai vagyunk a Mesternek, nem csak a papok.

A papi élet második gazdagsága a folytonos misszió, amelynek alapja Jézus felszólítása: „Tegyetek tanítványommá minden népet!” (Mt 28,19) Sokféle téveszmével, hirdetéssel találkozhatunk nap mint nap, ami csak még hangsúlyosabbá teszi a helyes krisztusi tanítás továbbadását, hiszen Jézus „az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), ő „a világ világossága” (Jn 8,12). Isten, a mi mennyei Atyánk mindegyikünket személyesen szereti, és ennek mi tanúi vagyunk életünkkel mások felé. Isten Egyháza a szentségekben kegyelmi eszközöket ad a kezünkbe. A pap Jézus belső munkatársa az Atya szeretetének megismertetésében az emberek felé. Boldog az az ember, akit Jézus ebben a feladatkörben mint papot rendel magához – hangsúlyozta.

A papi élet további szépsége a betegek és elesettek szolgálata. Jézus kijelentése nekem is szól: „amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40). Betegek és szenvedők mindig lesznek velünk. A papi küldetés őhozzájuk is szól. Az Egyház szociális és egészségügyi intézményeiben ezt a felelősségteljes szolgálatot krisztusi lelkülettel igyekszünk megtölteni. Magát Jézust látjuk és szolgáljuk a betegben. Ez a krisztusi többlet a mi küldetésünk a rászoruló testvérek között. A Betegápoló Irgalmasrend sok-sok embert köt össze az elesettek szolgálatában. Az isteni gondviselés folyamatában mindnyájan olykor rászorulók, máskor pedig segítői vagyunk egymásnak, ezáltal vagyunk még szorosabb közösségben. A pap koordinátor Isten megbízásából.

Az Eucharisztia asztalánál végzett papi szolgálat egészen különlegesen kapcsolja be a papot a kegyelem működésébe. Igazi papi feladat és öröm az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztust rajongva, dicsőítve szolgálni! „Mindenért legyen Istennek hála!” – zárta beszédét a gyémántmisés szerzetespap.

A szentmise végén Saji Mullankuzhy OH, a rend tartományfőnöke megköszönte Morvay Imre Pio kitartó és gyümölcsöző szolgálatát, amellyel a Betegápoló Irgalmasrend pécsi működését egyedülállóan segítette. Ennek a szolgálatnak eredményét a rendház előző évi újbóli megnyitása is jelzi, amikor két testvér és két jelölt érkezett, sőt, újabb érdeklődő is megkereste a rendet azóta.

Tari Zsolt, a kórház rendi főigazgatója közel tízéves közös munkára emlékezhetett vissza méltatásában. Megköszönte, hogy Pio atya segítségére mindig számíthatott, bármilyen kérdéssel kereste is fel. A kórház dolgozói nevében is megköszönte odaadó papi szolgálatát.

A szentmise gyémántmisés záróáldását követően a hívek egész sora kereste fel a sekrestyében az ünnepeltet, hogy gratuláljanak példás életszolgálatához.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

