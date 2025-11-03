Kedvenc szentjeiknek öltöztek a gyerekek Nagyváradon

„Mindenki lehet szent – akár gyermek, akár felnőtt! Isten azt szeretné, hogy mindannyian erre törekedjünk!” – vallja Rachele Ruggiero, aki testvéreivel és a Neokatekumenális Út missziós családjaival együtt egy különleges programon vett részt október 31-én, mindenszentek ünnepének előestéjén.

A nagyváradi püspöki palota kertjében megrendezett eseményen a gyerekek kedvenc szentjeiknek öltözve kreatív és interaktív játékokon, kincskeresésen és ügyességi versenyeken vettek részt.

A nap végén szüleikkel együtt a székesegyházba vonultak, ahol szentmise keretében adtak hálát a közösen átélt örömökért és élményekért.

A Neokatekumenális Út lelkiségi mozgalom több mint ötven éve indult el: spanyol származású alapítója, Kiko Argüello képzőművész a ’60-as években Madrid szegénynegyedeiben kezdett kisközösségeket létrehozni az új evangelizáció jegyében. 2012-ben Erdő Péter bíboros meghívására Magyarországon is járt az ifjúsági találkozó alkalmából. A lelkiségi mozgalom sok követőre talált Erdélyben is; az ötvenedik évfordulón Rómában 260-an vettek részt Erdélyből; a nagyváradi zarándokokat Böcskei László megyéspüspök kísérte el.

Forrás: Romkat.ro/Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

