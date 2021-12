Mindenki tud adni – Rászorulókat láttak vendégül Szombathelyen

Székely János megyéspüspök kezdeményezésére 2017-ben rendezték meg első alkalommal Szombathelyen a „Mindenki karácsonya” programot. Krisztus születésének ünnepéhez közeledve a Szombathelyi Egyházmegye, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász, az Áldott Kereszt Egyesület és további adományozók jóvoltából és összefogásával meleg étellel, szeretetcsomaggal várják a rászorulókat Szombathelyen.

A székesegyházban zenés, irodalmi műsor segítette a ráhangolódást karácsony ünnepére.

Köszöntőjében Székely János püspök egy szegény roma családba született fiatal, Orsós Jakab történetével ismertette meg a jelenlévőket. A kisfiú, bekerülve az iskolába, olyan osztályba került, amelynek egyik tanára szívén viselte a szegény diákok sorsát. Mindegyiknek „fogadott keresztapákat” szerzett. Arra kérte őket, hogy havonta egyszer hívják meg ebédre a gyermekeket. Ekkor látta Jakab, hogy milyen egy meghitt családi ebéd, terített az asztalnál beszélgetnek egymással a felnőttek, gyermekek. Akkor elhatározta, hogy ha felnő, akkor neki is lesz szép, terített asztala, ahová leül a családjával, ahol beszélgetni tudnak a feleségével, gyermekeivel. Gyermekként lobbant fel benne a tűz, hogy ő is megteremtsen ebből valamit. A kisfiúból néprajzkutató lett, aki felküzdötte magát, és megvalósította gyermekkori álmát. Hasonlót tett Jézus is, amikor egy asztalhoz ült olyanokkal, akikkel senki: vámosokkal, bűnösökkel. Hasonlóan élt az egyházmegye védőszentje, Szent Márton is – emelte ki a főpásztor.

A megyéspüspök hozzátette: karácsony nem egyszerűen az emberi szeretet ünnepe, mert az sebzett, töredékes. Nem önmagunkat ünnepeljük, hanem Isten szeretetét, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Jézus nem gazdagok között, hanem barlangistállóban született. Ő magára akarta venni a világ terheit, egy asztalhoz akart ülni a szegényekkel, bűnösökkel.

Karácsonykor sokszor azon gondolkodunk, hogy mit kapunk ajándékba. Pedig amikor valakinek születésnapja van – karácsonykor Jézusnak –, akkor mi adunk ajándékot. Székely János azt kérte a jelenlévőktől, hogy gondolkodjanak el azon, mit adhatnak Jézusnak, a házastársuknak, hozzátartozóiknak.

A szegény ember is tud adni, minden ember tud adni – mutatott rá a főpásztor, hozzátéve: karácsony arra hív minket, hogy tegyünk jót, és így készítsünk utat a szívünkben, a családunkban az érkező Messiásnak.

Székely János püspök kiemelte: az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson felajánlották a cigányságot Máriának, hogy védje, oltalmazza őket. A zalalövői Kövesi család hálából egy nagy rózsafüzért készíttetett, amelyben ajándékokat rejtettek el. Kövesi Csaba köszönetét fejezte ki Székely Jánosnak a roma társadalomért tett erőfeszítéseiért.

A megjelentek imádkoztak azért, hogy a karácsony minden családba békességet és szeretetet hozzon.

A műsort élőben közvetítette az egyházmegye YouTube-csatornája.

A székesegyház előtt felállított sátorban a Karitász munkatársain kívül többek között Nemény András szombathelyi polgármester; László Győző alpolgármester; Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke; Szabó Tibor, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója szolgálták fel az ételeket.

A püspöki palotában a – többek között – tojásból, lisztből, tésztából álló csomagot vehették át az emberek.

