Mindenszentek és halottak napja külhoni egyházmegyéinkben

Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye

A gyulafehérvári székesegyházban halottak napján – vagy az azt követő napok valamelyikén – évente Requiem szentmisét mutatnak be Gyulafehérváron a székesegyházban a kriptában nyugvó püspökök, kanonokok és minden elhunyt lelki üdvéért.

A november 3-án a péntek reggeli megemlékező szentmise főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt, vele koncelebrált Kerekes László segédpüspök és Jakubinyi György nyugalmazott érsek, valamint a központi papság és a nagy- és kisszeminárium elöljárói, tanárai.

A szentmise végén Isten szolgája Márton Áron püspök szarkofágjánál Marton József nagyprépost vezetésével lucernáriumot (gyászmise utáni szertartás húsvéti gyertyával – a szerk.) is végeztek.



Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából november 2-án, csütörtökön 8 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök celebrált halotti misét (requiemet) a temesvári egyházmegye elhunyt főpásztorai, kanonokai, lelkipásztorai és a hívek lelki üdvéért a temesvári Szent György-székesegyházban. A szentmisén koncelebrált Dirschl Johann általános helynök, a temesvár-belvárosi közösség plébánosa, Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános, Lauš Nikola püspöki irodaigazgató, Jäger Adalbert temesvár-újkisodai plébános, Augustinov György, a bolgár személyi plébánia plébánosa, Augustin Bărbuț lelkipásztor, a temesvári Szentháromság-plébánia plébánosa, Szabó Péter ny. plébános és Hajdú József nyugalmazott lelkipásztor.

„Ezt a szentmisét egyházmegyénk elhunytjaiért ajánljuk fel, s emlékezünk mindazokra a püspökökre, kanonokokra, papokra, akik a székesegyházban szolgáltak, de azokra a hívekre is, akik itt vagy az egyházmegye területén a templomokban imádkoztak és megtartották a hitet” – mondta szentbeszéde bevezetőjében Pál József Csaba, majd felidézte, hogy amikor nemrégiben részt vett a szinóduson, az egyik napon a résztvevőkkel közösen elzarándokoltak a római katakombákhoz. Megálltak az ősi temetkezési helyeknél és síroknál, ám ott mégis minden az életről, a feltámadásról, az első keresztények erős, élő hitéről szólt. „Ma megemlékezünk mindazokról, akik előttünk jártak a hitben. Hitben éltek és hitben haltak meg. Ez a nap különösen is az imádságban köt össze bennünket velük” – fogalmazott Pál József Csaba.

A szentmise zenei szolgálatát a Szent György-székesegyház énekkara látta el Walter Kindl karnagy vezetésével, orgonán játszott Bajkai-Fábián Róbert. A liturgia végén a főpásztor latin nyelven is imádkozott az elhunytakért.

A szentmisét követően a megyéspüspök megköszönte Aneta Bulai CJ nővér eddigi odaadó munkáját, amelyet a székesegyház sekrestyéjében végzett, majd üdvözölte Carolina Benchea CJ nővért, aki az elkövetkezőkben tölt be sekrestyési munkakört a dómban.



Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

„Az Isten népe vagyunk mi, akik ebben a világban élünk, küzdünk, haladunk végső célunk felé, de ugyanúgy Isten népéhez tartoznak azok is, akik elköltöztek ebből a világból” – fogalmazott Böcskei László nagyváradi főpásztor a halottak napja alkalmából készített videóban.

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén a nagyváradi Rulikovszky temetőben mondtak közös imádságot az elhunytakért.

November 2-án 7 és 18 óra között a nagyváradi székesegyházban minden órában szentmisét mutattak be, amelyeket az elhunytak lelki üdvösségéért felajánlva végeztek. A 18 órakor kezdődő szentmisét a főpásztor, Böcskei László mutatta be, Isten irgalmát kérve az egyházmegye minden elhunytja számára. „Az elhunytak fizikailag ugyan nincsenek jelen közöttünk, mégis az új élet várományosai ők – fogalmazott Böcskei László püspök. – Ők is részei az Egyháznak, innen a kapcsolat, amely bennünket arra késztet, hogy minden évben halottak napján szenteljünk időt és imádkozzunk értük, akik előttünk a hit jelével járták életútjukat. Imáinkkal talán kiegészíthetjük, ami még hiányzik belőlük, közbenjárhatunk értük Istennél” – emlékeztetett a főpásztor.

November 3-án, 18 órakor ugyancsak Böcskei László celebrált szentmisét a székesegyházban az egyházmegye elhunyt főpásztorai és kanonokjai lelki üdvéért.

Erdélyi Ferences Rendtartomány – Csíksomlyó

Halottak napján, november 2-án a csíksomlyói kegytemplom kriptájában imádkoztak a ferences szerzetesek elhunyt rendi testvéreikért és az ott nyugvó hívekért.

Az erdélyi ferences Bonaventura testvér így fogalmaz Mindenszentek ünnepe és halottak napja kapcsán: „Ilyenkor, amikor gyertyák, pislákoló mécsesek égnek és krizantém, hulló falevelek borítják azokat a sírhantokat, amelyek alatt szeretteink nyugszanak, értük – értünk – a temetőkbe megyünk. Jelenlétünk arról beszél, hogy fontosak számunkra. Hitbeli meggyőződéssel gyújtjuk meg gyertyáinkat, helyezzük virágcsokrainkat a sírokra. A gyertyák fénye emlékeztessen a világ világosságára, a feltámadt Üdvözítőre. (…) Ma, mindenszentek ünnepén, halottak napja előestéjén, az örömhírben Jézus üzenete örömüzenetként hangzik a boldogmondásokban. A boldogmondásokban megjelenő szegény; a síró; a szelíd; aki éhezi és szomjazza az igazságot; az irgalmas; a tiszta szívű; a békességszerző; az üldözött; a meggyalázott – még korunk erőszakhoz szokott emberére is hatással vannak, mert felfedezhetjük bennük Isten közelségét és a belőlük fakadó örömet. (…) Az élet nemcsak erőfeszítésekből és lemondásokból áll, hanem annak örömteli felfedezéséből, hogy Isten szeretett gyermeke, az életszentségre meghívott tanítványai vagyuk – ami boldoggá tesz, és ez örömet szül bennünk. (…) »Szentek és feddhetetlenek legyünk előtte!« (vö. Ef 1,4).

