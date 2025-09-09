Mindszenty József érseki kinevezésének 80. évfordulóját ünnepelték a budapest-belvárosi főplébánián

Osztie Zoltán plébános a szentmisében felidézte Mindszenty József emlékirataiból szemlézve az 1945. szeptember 8-i napot, a történelmi időszakot, valamint a bíboros elfogadó döntésének további aspektusait és hátterét.

Megfogalmazta, hogy nem lankadhatunk az imában, amellyel Mindszenty József boldoggá avatásáért fohászkodunk. „Folytatni kell a hagyományt amely szerint minden szentmise végén közösen imádkozunk Mindszenty József boldoggá avatásáért” – hangsúlyozta.

A szentmise után a plébániai közösség és a Mindszenty Társaság képviselői koszorút helyeztek el a templom külső falára tavaly elhelyezett emléktáblánál.

Zoltán atya külön köszöntötte Kovács Rudolfnét és férjét, akik Csehimindszentről érkeztek a szentmisére. Kiemelte: Irén asszony Mindszenty József bíboros Anna nevű lánytestvérének unokája.

Forrás és fotó: Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia

