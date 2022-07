Minél több ember kérése találjon meghallgatásra – A karitász új Jelenlét Pontot nyitott Pápán

Az átadási ünnepségen Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, majd Áldozó Tamás, Pápa város polgármestere mondott beszédet.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója kiemelte: tíz éve, hogy a Katolikus Karitász elindította a Jelenlét Pontok létrehozását. A cél az volt, hogy közelebb kerüljenek az emberekhez, hogy a rászorulók jobban megtalálják a szervezetet. Fontos volt az is, hogy ahol nyitottak ilyen pontot, ott az emberek valós segítséget találjanak. Az igazgató rámutatott: A Karitász a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete, de nem kérdezik senkitől, hogy milyen vallású, hanem azt kérdezik, hogy miben tudnak neki segíteni.

„Ez a küldetése ennek a Jelenlét Pontnak is, amely most a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász jóvoltából, Pápa város együttműködésével létrejöhetett itt, Pápán. Én azt kívánom, hogy itt minél több ember kérése találjon meghallgatásra, és a Jóisten áldása kísérje azok munkáját, akik itt dolgozni fognak, és azok kéréseit is, akik ide betérnek, és megkeresik a karitászt” – mondta köszöntőjében Écsy Gábor.

Szijártó László, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója az ünnepségen mondott beszédében kiemelte: Pápán az önkormányzattal, valamint a társegyházakkal is nagyon jó a kapcsolata a szervezetnek. A Szent Anna-plébániával együttműködnek az evangélikus, református, valamint a baptista gyülekezetek is. Nagyon jól működik az élelmiszermentő program, amelyben sok önkéntes vesz részt nap mint nap.

Szijártó László köszönetét fejezte ki mindazoknak a szakembereknek, akik munkájukkal segítették a Jelenlét Pont megvalósulását. Az egyházmegyei karitász igazgatója bátorította az új Jelenlét Pont vezetőjét, hogy bátran keresse a helyi önkénteseket, a csoportvezetőket, a társegyházakat is, hogy közösen tudjanak segíteni azokon, akik bármilyen formában segítségre szorulnak.

Udvardy György veszprémi érsek az áldás előtt elmondta, a Jelenlét Pontnak az is feladata, hogy hirdesse: Jézus jelen van, vállalja a mi életünket. Hol úgy, hogy szenved velünk, hol úgy, hogy lehetőséget ad arra, hogy másokon segítsünk. Az érsek köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik bármilyen szolgálatukkal, munkájukkal segítik a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász életét.

