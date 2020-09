Mintha tiszta forrásból innánk – Fábry Kornél a NEK-ig zajló Katekizmus365 programról

– Hogyan született a Katekizmus365 ötlete?

– Ahogy eddig mindegyik felkészülési évnek, úgy ennek a plusz egy esztendőnek is kerestünk mottót, ami úgy hangzik: „Jöjjetek hozzám mindnyájan”, s ezzel a címmel egy könyvet is megjelentettünk. Az alcím: „Még egy év a hitből fakadó tettekNEK”. A könyvben többek között szó esik a fenntartható fejlődésről a Laudato si’ alapján, a karitászról, a Lisieux-i Szent Teréz-féle kis útról, stb. Arra gondoltunk, ha már a hitből és szeretetből fakadó tettekről van szó, ismerjük meg jobban a hitünket a katekizmus elolvasása által. Lelkipásztorként nagyon gyakran tapasztalom, hogy olyan dolgokat kérdeznek tőlem a hívek, amelyekre a válasz mind benne van a katekizmusban, s már csak ezért is érdemes azt elolvasni.

Katekizmus 365

Lelki tréning napi 7 percben Kezdetét veszi a NEK 3+1. (negyedik) előkészületi éve. A NEK Titkárság szeretne ennek az évnek a lelki részéhez segítséget nyújtani. Ezt az évet a szeretetből és hitből fakadó tettekNEK szánjuk. Ehhez jó megismernünk a hitünket, válaszokat kapni kérdéseinkre. Arra hívunk az eucharisztikus kongresszusra készülve, hogy olvassuk el együtt A Katolikus Egyház katekizmusát (KEK) a következő év során. Hogyan? 2020. szeptember 21-től 2021. szeptember 4-ig, a kongresszus kezdetéig minden napra (a vasárnapokat és a főbb ünnepnapokat kivéve) összeállítottunk kb. kétoldalnyi olvasnivalót a KEK-ből, az abban használt számozás segítségével. Ennek elolvasása mintegy 7 percet vesz igénybe naponta. Ennyi törődést igazán megérdemel a hitünk! További információ ITT érhető el a programról.

– Feliratkozhatunk e-mailen a napi részletekre, heti összefoglalókra, de letölthetjük a katekizmus olvasási menetét pdf-ben is a NEK oldalán, amit könyvjelzőként is használhatunk. A Katolikus Egyház katekizmusához (KEK) hozzáférhetünk applikáción, az interneten vagy nyomtatott formában. Milyenek az első visszajelzések, hányan jelentkeztek eddig?

– Rendkívül pozitívak: csupán az első hét alatt 1450-en kérték a napi, 450-en a heti e-maileket, s folyamatosan érkeznek az újabb feliratkozások. Mindenkit arra buzdítunk, hogy kapcsolódjanak a közös olvasáshoz.

– Mennyire ismerik az emberek a katekizmust?

– Azok közül, akiket megkérdeztem, csupán egyetlen ember volt, aki már végigolvasta, de ő teológus végzettséggel rendelkezett…

– Mivel leszünk gazdagabbak, ha egy éven át rendszeresen olvassuk a katekizmust?

– Remélem, lelki szinten olyan tapasztalatunk lesz, mint amikor annak idején a vatikáni zsinat dokumentumait olvastam: olyan érzés volt, mintha tiszta forrásból innék. Letisztult, érthető, és szinte visszhangzik bennem, hogy ez az igazság.

Azt remélem, hogy a katekizmus olvasásával mindenki megerősödik a hitében. Sokan csupán elsőáldozó korukig járnak hittanra, de felnőtt fejjel már egészen másként fogalmaznák meg vagy értelmeznék a hitbéli kérdéseket, témákat. A katekizmus segítségével tudatosabban tudjuk megérteni, megélni a hitünket.

– A Katekizmus365 nem csupán olvasásra, de az olvasottak közös megbeszélésére, értelmezésére is hív.

– Így van. Bizonytalan időket élünk, ki karanténban, ki nem, s azt szerettük volna, ha egy Covid-kompatibilis programot tudnánk nyújtani a híveknek, hiszen fontos, hogy ne csak egyénileg olvasgassák a katekizmust, de kis csoportokban beszéljék is át azt. Éppen ezért adtunk öt segítő kérdést a program hivatalos oldalán, illetve javasoltuk, hogy hozzanak létre helyi KEKO-kat (Katolikus Egyház Katekizmusa olvasócsoportokat). Ezek a beszélgetések a közös hitet is gazdagítják.

– A programot a NEK Titkárság indította el. Van lehetőség arra, hogy más országokból is bekapcsolódjanak a hívek?

– Azt tervezzük, hogy a felhívást kitesszük a honlapunk angol oldalára is, illetve a Facebook-on is posztolunk egy angol nyelvű szöveget erről.

Forrás: NEK

Fotó: Ambrus Marcsi

