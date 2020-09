Mirjam Rádió – Új magyar nyelvű adó indul Érsekújvár körzetében

A 2020-as év a felvidéki Mária Rádió (Mirjam Rádió) számára nem csupán a koronavírus okozta kihívásokról szólt, de örömteli eseményekre is sor került. Idén ünnepelték a rádió 8. születésnapját, valamint sikeresen üzemeltették a tavalyi év végén elindult rozsnyói adásukat is. A koronavírus okozta helyzetben is igyekeztek fokozott erővel szolgálni a hallgatóikat, kielégíteni a megnövekedett igényt a lelki tartalom iránt, ezáltal végezvén küldetésünket a rendelkezésre álló eszközeikkel. Az elmúlt hónapok örömteli eseményei azonban ezzel még nem értek véget számunkra. A Szlovák Frekvenciatanács döntése alapján elnyerték a sugárzási jogot az újvári FM 94,6-os frekvencián.

Ez több szempontból is hatalmas előrelépés. A tavalyi év végéig nem rendelkeztek Szlovákiában sugárzási joggal. Addig csupán a magyarországi Mária Rádió által üzemeltetett, magyarországi, a határ közelében elhelyezkedő frekvenciákon volt hallható napi 8 órás, regionális műsoruk, valamint interneten keresztül voltak hallgathatóak. A két új frekvencia segítségével a küldetésükhöz híven egyre több emberhez tudják eljuttatni Isten igéjét, mindezt a rádió máriás lelkületében, az anyanyelvükön. Különös öröm számukra, hogy az újvári vételkörzet nem csupán a „tömbmagyar” területek hallgatóihoz jut el, de reményeik szerint a szórványterületek magyar hallgatóihoz is. Így a missziós munka mellett a szórványterületek megmaradását is segíteni tudják szerény eszközeikkel.

A Mária Rádió tevékenységéről, történetéről, műsorukról és lelkületéről bővebb információt találnak honlapukon, a www.mariaradio.sk oldalon, ahol az élő adást is hallgathatják.

Ezen felül a Mária Rádió minden második hónapban kiadja ingyenes magazinját, amelyet további költségek nélkül eljuttat a hallgatókhoz, akik ezt igénylik. A magazinból tájékozódhatnak a rádiót érintő aktualitásokról, valamint bepillantást nyerhetnek a stáb és az önkéntesek kis családjának életébe. A magazint a rádió bármely elérhetőségén megrendelhetik.

Elérhetőségek:

Cím: 945 01 Komárom/Komárno, Jókai utca 6./ Jókaiho 6.

iroda: +421/35-7789-416;

élő adás: +421/35 7 72 72 72

honlap és online műsorhallgatás: www.mariaradio.sk

e-mail: info@mariaradio.sk

Forrás: Kacz Gábor/Mária Rádió

Fotó: Mária Rádió Mirjam Facebook-oldala, Wikipédia

