Miskolci görögkatolikus kispapok is részt vettek a chevetogne-i monostor centenáriumi ünnepségén

A több mint ezer kilométeres út célja nem csupán egy ünnepi esemény volt: a növendékek részt vehettek az előesti virrasztáson és az azt követő vasárnapi Szent Liturgián, melyben hálát adtak a mindenható és emberszerető Istennek, hogy száz éve szerető tekintetével figyelemmel követi a chevetogne-i bencés monostorban élő testvérek imádságos életét.

Chevetogne erdős dombok között megbúvó kis falvától nem messze száz éve született meg az a rendkívüli ökumenikus kezdeményezés, amely Kelet és Nyugat keresztényeit közös imádságban kapcsolja össze.

A közösséget Lambert Beauduin bencés szerzetes alapította 1925-ben, azzal a reménnyel, hogy a keresztény egység nem elméleti vitákban, hanem a kölcsönös tiszteletben és az együtt imádkozásban fog megerősödni.

A monostor ma is ennek a hivatásnak él: két – latin és bizánci – rítusban imádkoznak mindennap a keresztények egységéért.

A szeptember 14-én, vasárnap reggel bemutatott jubileumi ünnepi liturgia középpontjában a kereszt állt – mint a kiengesztelődés és a béke jele.

A közösség apátja, Lambert Vos OSB homíliájában Pál apostol Kolosszeieknek írt levelének sorait idézte: „Úgy tetszett az Atyának, hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Ő a kereszten vérével békességet szerzett.”

A kereszt tehát nem csupán a szenvedés szimbóluma, hanem az a pont, ahol a menny és a föld újra egymásra talál.

A Miskolci Egyházmegye papnövendékei részt vettek a búcsúünnepet követő szívélyes fogadáson is. A monostor közössége szeretettel köszöntötte a vendégeket.

Délután Orosz Atanáz püspök részletesen bemutatta a görögkatolikus kispapoknak a monostor téli kápolnáját, amely a bizánci hagyományok jegyében épült.

A kápolna bensőséges tere, ikonosztáza és liturgikus rendje mélyen megérintette őket, „hiszen e falak között testközelből tapasztalhattuk meg a keleti és nyugati lelkiség harmonikus találkozását” – írta beszámolójában Nagy Tamás negyedéves papnövendék.

Orosz Atanáz 1991 és 1993 között szerzetesi jelöltéveit, 1995 és 1999 között pedig szerzetesi éveit töltötte a belgiumi chevetogne-i monostorban. 1996. június 19-én itt tette le szerzetesi fogadalmát.

A látogatás során a papnövendékek nemcsak egy történelmi helyet láthattak, hanem egy élő közösséget ismerhettek meg, amely száz éve imádkozik szüntelenül a keresztények egységéért.

A monostorban minden imádság és zsolozsma a keresztre mutat – arra a titokra, amelyből az Egyház öröme és egysége fakad.

A vasárnapi ünnepi liturgiát követően másnap, szeptember 15-én, hétfőn indult haza a görögkatolikus papnövendékek csoportja és Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök.

A hosszú útról nem csupán emlékeket, hanem lelki élményt és megerősödést is magukkal vittek: annak megtapasztalását, hogy a kereszt ma is híd lehet emberek, népek és egyházak között. A chevetogne-i ünnepség így nem pusztán egy jeles centenárium volt, hanem eleven bizonyíték arra, hogy az egységért mondott ima egy évszázadon át is összekapcsolhat világokat, lelkeket és hagyományokat.

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Fotó: Miskolci Egyházmegye; monasteredechevetogne.com

Magyar Kurír