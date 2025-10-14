Hétvégén Missziós Napok Szegeden

A Missziós Világnap alkalmából a Pápai Missziós Művek és a Szeged-Csanádi Egyházmegye október 18–19-én Missziós Napokat szervez, hogy felhívja a figyelmet a missziós munkára és a hit terjesztésére.

A világnapot, melyet minden év október utolsó előtti vasárnapján ünneplünk, XI. Piusz pápa engedélyezte 1926-ban a missziós tevékenységek támogatása céljából, mely megvalósulhat imában, adományokkal és a hit népszerűsítésében egyaránt.

A szombati szegedi program – melynek helyszíne a Dóm Látogatóközpont (Dóm tér 16.) – a következő:

14.30 Tete Remis verbita tartományfőnök köszöntője

14.45 Kiss-Rigó László megyéspüspök köszöntője

15.15 A remény misszionáriusai címmel előadást tart Michael W. Banach apostoli nuncius

16.15 Kerekasztal-beszélgetés – missziós tanúságtétel

17.00 Színes nemzetközi kulturális est

Október 19-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő püspöki koncelebrációs szentmisén ázsiai és afrikai dallamok is elhangzanak. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír

