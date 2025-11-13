Missziós napokat tartottak Zalaegerszegen

Keresztényként a hitnek egész életünket át kell hatnia; a hívő embernek, a hívek közösségének pedig kovászként kell működnie a világban. A városmisszió egy erre tett kísérlet: a közösségek kilépnek a plébániákról, és utcákon, tereken, sportcsarnokban, vagy akár koncerteken várják az embereket, hogy tanúságot tegyenek hitükről. A cél, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium örömhíre, hogy minél többen találkozhassanak az élő Jézussal, és befogadják őt.

A zalaegerszegi városmisszió keretében kreatív evangelizációs alkalmakon, dicsőítő koncerteken, valamint október 25-én roma családi lelkinapon vehettek részt az érdeklődők.

A missziós napokhoz kapcsolódott a Szent András Evangelizációs Iskola nyolcnapos Pál-kurzusa október 22. és 29. között.

Az értékek és a hit átadásának egyik legszebb formája a személyes megszólítás és a személyes tanúságtétel. Ez azonban sokszor nagy kihívást jelent a tanúságot tevő személy számára. Ezen igyekezett segíteni a Szent András Evangelizációs Iskola azzal, hogy elhozta a Pál-kurzust Zalaegerszegre. A kurzus húsz résztvevője nemcsak iskolapadban tanulta meg az evangelizálást, hanem különböző helyszíneken, missziós gyakorlatok során is.

A missziós napok során többször is találkozhattak a zalaegerszegiek Csiszér Lászlóval, aki zenekarával több helyszínen dicsőítő koncertet adott, tanított és tanúságot tett, és a Pál-kurzuson zenei szolgálata mellett a leendő evangelizátorok képzésében is részt vett.

A Szent András Evangelizációs Iskoláról és a Pál-kurzusról Joanovits Róberttel, az iskola nemzeti igazgatójával, majd Kovács Zoltán röszkei plébánossal, a Pál-kurzus lelkivezetőjével az Egyházon belüli és azon kívüli evangelizálás lehetőségeiről és szükségességéről Sárközi Violetta beszélgetett. Csiszér Lászlóval a roma családi lelkinapon Gömbös Katalin beszélgetett a városmisszióról.

A beszélgetések a Mária Rádió 2025. november 9-i Napindító műsorában hangzottak el, amelyek IDE KATTINTVA meghallgathatóak.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Szent András Evangelizációs Iskola; Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

Magyar Kurír