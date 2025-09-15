Missziós úton – Oktatási intézmények lelkészeinek tartottak szakmai napot Vácon

Az egyházmegyéből több mint 110 résztvevő érkezett a PüspökVác Látogató- és Rendezvényközpontba, ahol második alkalommal rendezték meg a „Misszió a gyakorlatban” mottójú szakmai napot, melyen a résztvevők folytatták a 2024-ben megkezdett párbeszédet és közös gondolkodást.

Az előző évi asztalközösségek kibővültek a pasztorális összekötők személyével, továbbá az egyházmegye egyes pasztorális területeinek felelőseivel.

A nap elején a Váci Egyházmegye pasztorális helynöke, Paszternák Tamás imádsággal és bátorító szavakkal köszöntötte a jelenlévőket, akik ezt követően kisebb csoportokban dolgoztak tovább.

A szakmai napon Marton Zsolt váci megyéspüspök is megosztotta gondolatait a katolikus intézményekben való misszióról. „Mai modern kifejezéssel élve: mi az a hozzáadott érték, amiben mások vagyunk, mint egy állami vagy magániskola? Tiszteletben tartjuk ezeket az intézményeket, de mi azt mondjuk, hogy

azt az evangéliumi többletet szeretnénk továbbadni, amit Krisztustól kaptunk.

Az tudja továbbadni az örömhírt, aki maga is örömben él. Szomorkodó emberek nem tudnak az örömhírről tanúságot tenni; csak az, aki ezt belső meggyőződésből teszi, nem pedig parancsra. Közhely, de fontos tudatosítanunk, hogy önmagunkkal kell kezdeni a missziót – hangsúlyozta a főpásztor. – Én hogy vagyok Istennel vagy embertársammal? Békében vagyok önmagammal?”

Az eseményen Puskás Balázs, a Szent Mihály Intézményfenntartó főigazgatója a szalézi közösségben szerzett tapasztalataiból fogalmazott meg gyakorlati példákat a misszió gyakorlatára vonatkozóan.

Megrázó élethelyzetekből hozott példái bemutatták a fiatalok és a felnőttek közötti bizalom körének jelentőségét, a hiteles lelkipásztorokkal való kapcsolat lélekmentő hatását, és a ránk bízottaknak mondott szavak életformáló erejét: „Ima – Az a bizonyos mondat, amelyre én nem emlékszem, de ő igen.”

Forrás és fotó: Szent Mihály Intézményfenntartó; Váci Egyházmegye

