Misztérium – Elindult a Ferences esték előadás-sorozat tavaszi évada Szombathelyen

Be tudom-e fogadni a befogadhatatlant, felfogni a felfoghatatlant? Lehetséges-e megoszthatatlan magányunk és vágyunk a tökéletes egyesülésre? Mit lehet és szabad elmondani Nagy Király titkából? – többek között ezekre a kérdésekre keresik a választ az programsorozat során. Tömő János hitoktató, börtönpasztorációs munkatárs mellett az előadók: Papp Miklós, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, Pindroch Csaba, Jászai Mari-díjas színművész és Pigler M. Míra filozófus, domonkos szerzetesnővér.

A tavaszi évadot megnyitó előadásban A szent és az ember kapcsolata témát járták körbe. Tömő János rámutatott: az evangéliumokban azt látjuk, Jézus barátságos, meggyógyítja az embereket, mindig megbocsát, vagyis egy nagyon emberközeli Isten mutatkozik meg. Mi, emberek pedig hajlunk arra, ha valaki ilyen emberközeli, akkor őt haverként kezeljük. De Isten nem a haverunk. Azt gondoljuk, mivel Isten úgyis megbocsátja a bűneinket, elkövethetjük azokat, azonban csak a saját lelkiismeretünket altatjuk el ezzel.

Az ószövetségi emberek féltek Isten jelenlététől. Úgy gondolták, hogy nem közeledhetnek a szentséghez addig, amíg erkölcsileg nem tiszták, mert méltatlanok hozzá. Izajás prófétánál olvassuk, hogy amikor a templomban látomása volt, amitől megrettent, egy angyal parazsat tett a nyelvére, amitől megtisztult. Vagyis azzal, hogy a szentség hozzáért, nem meghalt, hanem maga is tisztává lett.

És a Szent megérinthető lett: az újszövetségben „az Ige testté lett”. Jézus megtapintható lett, annyira, hogy meg is tudtuk ölni. Isten jelenléte pünkösdkor megtapasztalható módon leszállt az apostolokra és sokakra a népből is, és a Szentlélek-kiáradás az Apostolok cselekedeteiben többször is megtörténik. Tömő János rámutatott: úgy látszik, van „valami”, ami ha betölt, az képes rám hatni. Vagyis Isten jelenléte valóságos, és ez a jelenlét bárki számára elérhető, nem csak az Eucharisztiában tapasztalhatjuk meg.

Hogy hogyan találkozhatunk a Szenttel? Sajnos nincsen rá „recept”, mert nem tudjuk befolyásolni. Tömő János egy személyes példával világított erre rá. Gyerekként nagyon szeretett horgászni, de azt soha nem ő döntötte el, mikor fogja ki a halat. Neki az volt a dolga, hogy bedobja a horgot.

A programsorozat részleteiről ITT tájékozódhat.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



