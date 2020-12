Mit csinál együtt a metropolita és Miki egér?

A Szent Lukács Görögkatolikus Szolgáltatópont előtt a járványügyi előírások betartásával osztottak szét több mint ötven karácsonyi csomagot. A szatyrokba tartós élelmiszer, üdítő és édesség is került. A csomagok egy nevének elhallgatását kérő adományozó felajánlásából készültek el.

A nagylelkű adományozó pénzösszeget juttatott el a szeretetszolgálathoz, ebből vásároltak nagyobb mennyiségű tartós élelmiszert, gondolva a cukorbetegekre is – mondta Sveda Anita, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat karitatív irodájának vezetője.

Délután díszes szánkón érkezett a meglepetés a debreceni és a hajdúnánási görögkatolikus lakásotthonokban élő gyermekek számára. A mesés meglepetéssel negyven gyermek ünnepét tették szebbé.

Az átadáson Kocsis Fülöp azt mondta: a nagy szükségben sokkal inkább megmutatkozik az emberi szív jósága. „Amikor nagy baj van, akkor nagy összefogás is van. Ránk, magyarokra ez mindig jellemző, lehet, hogy más népekre is, de mi ezt érezzük közelről. A mi gyerekeink megsegítésére most nagyon nagy összefogás alakult ki” – emelte ki az érsek-metropolita.

A gyerekek kaptak játékot és édességcsomagot, amelyet a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete (BAGE) kilencedik csokigyűjtésére ajánlottak fel kicsik és nagyok.

„Nincs gálánk a koronavírus-helyzetre tekintettel, de fontosnak tartottuk, hogy a valóban rászorulók kapják meg a csokigyűjtő akción összegyűlt édességeket. Most meglátogatunk nagyon sok lakásotthont, személyesen visszük el az adományokat” – nyilatkozta Buzás Lajos, a BAGE elnöke.

Az egyesület idén háromezer nehéz sorsú gyerek ünnepét teszi majd szebbé az édességcsomagokkal.

Forrás: Dehír.hu

Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír