Mit nézzünk? – Műsorok minden napra

A hét minden napjára szeretnénk rövid ismertetőinkkel két-két filmet ajánlani. A családi megjelölés azt jelenti, hogy felsős gyerekkel bátran megnézhetjük az adott műsort vagy filmet. Felnőtt címkével azt láttuk el, ami a szülőket, felnőtteket segítheti abban, hogy egy kicsit elszakadjanak a hétköznapok problémáitól. Ajánlóinkban nemcsak a tévé, hanem az internetes szolgáltatók műsorai közül is válogattunk.



HÉTFŐ



családi

M5, 20.30 – „Jobb jövődnek záloga...” – Vallomások az 1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszusról (dokumentumfilm)

Minden esemény hitelét növeli, ha egykori jelenlévők, tanúk nyilatkoznak róla egybehangzóan. A második világégés közvetlen árnyékában, 1938-ban megrendezett budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról az egyre növekvő időtávlat ellenére bőséges dokumentáció maradt fenn. A holt papír azonban alig ér valamit személyes vallomások nélkül. Az idei kongresszus szervezői tehát leültették az akkori elsőáldozókat – ma már tisztes öregurakat és hölgyeket –, meséljenek élményeikről. A nyolc részes dokumentumfilm-sorozat hűen tanúskodik Krisztus szeretetének generációkon átívelő hatásáról.



felnőtt

Netflix – Lady Bird (dramedy)

Szeretsz engem? Persze, hogy szeretlek. De kedvelsz-e engem?... – a párbeszéd egy ruhapróbán hangzik el anya és lánya között. A tét a szalagavató, az érettségi, a jövő és úgy általában az élet maga. Nem lehet ellazáskodni. A kamaszlány (Saoirse Ronan) lázad: a katolikus iskola szigorú rendje, a szűknek érzett kisvárosi keretek, szüleinek az életmódja és a hazugnak vélt világ ellen. Anyja (Laurie Metcalf) a józanság felé terelné, de a kismadár egyszer menthetetlenül kirepül a családi fészekből. Greta Gerwig öt Oscar-díjra jelölt, önéletrajzi ihletésű filmje a tinédzserkor élet-meghatározó tapasztalatáról mesél szokatlan hitelességgel.



KEDD



családi

HBO, 16.30 – Tolkien (életrajzi film)

Különös érzés, amikor megtapasztaljuk, az általunk ismert világrendnek hamarosan vége szakad. Valahogy így volt ez egy évszázaddal ezelőtt is, amikor a fényes XX. században hívő romantikusok az első világháború véres-keserű reggelére ébredtek. A trauma aztán sok későbbi remekmű inspirációjaként szolgált: többek között J. R. R. Tolkien (Nicholas Hoult) Gyűrűk Ura-trilógiáját is ihlette. Legalábbis Dome Karukovski rendező szerint, aki ebben a filmben a századelő Angliájába repít minket, megismertetve minket a fiatal író szerelmével (Lily Collins) és egyetemi művészbarátaival egyaránt.



felnőtt

Netflix, Mission: Impossible - Utóhatás (akciófilm)

Meddig tolhatóak ki egy ember fizikai-lelki határai? Ethan Hunt (Tom Cruise) újabb fenyegetéssel néz szembe, ám ezúttal főként nem a külső, hanem a belső démonok kínozzák. Épp ettől mélyül az egyébként jobbára külsődleges látvány-attrakcióra építő Mission: Impossible-sorozat legutóbbi része valódi drámává. Christopher McQuarrie író-rendező régivágású, méltóságteljesen hömpölygő filmjében végleg azonosítja a figurát a színészével, és felteszi a kérdést: lehet-e még egy utolsó kunszttal megmenteni a világot, ha már fárad az izom, lassul az agy, kérgesedik a lélek?



SZERDA



családi

Filmbox Family, 17.35 – Minoes, a macskalány (családi vígjáték)

„Egy vemhes kóbor macska ellopott egy kiló heringet.” Nem, akárhogyan is nézzük, ez bizony nem hír. Pedig Tibbének, a Killendoorni Hírlap újságírójának (Theo Maassen) igencsak jól jönne végre egy jó kis sztori. Ha nem talál valami különlegeset, el fogják bocsátani. De amint mondják, a téma az utcán, azaz ebben az esetben a fán – no, nem hever, inkább rémülten üldögél. Minoes az, egy különleges, furán viselkedő lány (Carice van Houten), akit Tibbe a pártfogásába vesz. A lány ismeri a város rejtett titkait, információit állítólag a macskáktól szerzi. E nem mindennapi tájékozottság hirtelen igazi újságíróvá teszi Tibbét. Ám a jólértesültség néha veszélyes is lehet…



felnőtt

Mozi Plusz, 21.00 – Az olasz meló (akciófilm)

Nem minden tolvaj gazember. Legalábbis a hollywoodi filmek világában nem. Főleg akkor, ha a gazdagoktól lopnak el valami olyasmit, amivel az átlagember nem is tudna mit kezdeni. Charlie (Mark Wahlberg) egy ilyen fickó. Társaival Velencében egy agyafúrt akcióval sikeresen magához vesz némi aranyat – tömbösítve. Mi, nézők persze jól tudjuk, hogy akad azért olyan tolvaj, aki mégiscsak gazember. Charlie-nak súlyos árat kell fizetnie azért, hogy erre rájöjjön. F. Gary Gray filmjében többek között Charlize Theront, Edward Nortont és Jason Stathamet láthatjuk.



A szent három napra azt javasoljuk, hogy a televízióban elérhető liturgiaközvetítéseket nézze az egész család.



VASÁRNAP



családi

Viasat Nature, 15.20 – Kutyák: egy elképesztő állati család (ismeretterjesztő film)

A kutyákon kívül nincs még egy olyan állatfaj, mely ilyen nagy mértékben megváltozott ahhoz képest, amilyen vad őse lehetett. Arról nem is beszélve, milyen sokféle kutyafajtát tenyésztett ki az ember az évezredek során. A kutyákról sok mindent tudunk – főleg azok, akik maguk is tartanak házi ebet –, ám mindig lehet újat tanulni. Patrick Aryee filmjei egyrészt elmesélik, hogyan is alakultak ki a ma ismert kutyafajták, másrészt a világ különféle tájára elkalauzolva bemutatja, hol és hogyan élnek még vadkutyák.

felnőtt

TV2, 21.15 – Kingsman: Az aranykör (akció-vígjáték)

Vajon létezik olyan titkosszolgálat, mely nem áll senkinek a szolgálatában, melynek tagjai egyedül az igazságot szolgálják? Nem, ilyen nincs. Vagy csak nem tudunk róla? A brit Kingsman ügynökei jól képzettek, csúcstechnikával felszereltek, feladatuknak pedig az árnyékban ólálkodó veszélyes erők hatástalanítását tekintik. Sajnos azonban a kissé egzaltált Poppy (Julianne Moore) túljár az eszükön, és kiiktatja az egész szervezetet, Gary (Taron Egerton) és Merlin (Mark Strong) kivételével. A szent maradék Amerikába utazik, hogy a hasonló céllal létrejött Statesman segítségével legyőzzék a világuralomra törő hölgyet.

Baranyai Béla, Paksa Balázs/Magyar Kurír